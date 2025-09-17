Відео
Головна Технології У Spotify тепер можна слухати музику безплатно — що змінилося

У Spotify тепер можна слухати музику безплатно — що змінилося

Дата публікації: 17 вересня 2025 10:34
Spotify оновив безплатну версію — які нові функції з'явилися
В руках смартфон із застосунком Spotify на екрані. Фото: Pexels

Користувачам Spotify без підписки відкрили більше контролю над прослуховуванням і персоналізацією. Оновлення розгортаються глобально та спрощують пошук, відтворення й обмін музикою.

Про це йдеться в офіційному блозі Spotify.

Читайте також:

Що змінилося в безплатному досвіді

Раніше користувачі, які не мали підписки Premium, могли прослуховувати треки лише у випадковому порядку з лімітом на перемикання. Зараз Spotify робить знайомство з сервісом зручнішим: тепер простіше відкривати нові треки й одразу слухати те, чим поділилися друзі чи артисти:

  • Pick & Play — відтворюйте будь-яку пісню одним натисканням.
  • Search & Play — введіть назву треку — і слухайте миттєво.
  • Share & Play — переходьте за посиланням із соцмереж і запускайте пісню відразу.

Тепер користувачі можуть прослуховувати персоналізовані добірки, редакційні плейлисти або створювати свої. Додавши кілька треків, сервіс почне підказувати релевантні пісні. Чим більше користувач взаємодіятиме з піснями, тим точнішими будуть рекомендації.

У мобільному застосунку (iOS та Android) доступне оформлення власних обкладинок у 128 ринках: обирайте зображення, кольори, текстові ефекти й графіку. Збережена може бути лише одна обкладинка на плейлист, а нова замінює попередню. Щоб почати, відкрийте власний плейлист — меню з трьома крапками — "Створити обкладинку".

З'явився повсякденний плейлист (daylist) для настрою протягом дня. Плейлист автоматично підлаштовується під ваші звички та змінюється протягом дня й тижня. Якщо сподобалась конкретна версія — збережіть її через "Додати до плейлиста" — "Новий плейлист", щоб повернутися коли завгодно.

"Відкриття тижня" (Discover Weekly) щотижня пропонує свіжу добірку на основі ваших прослуховувань, а "Радар новинок" (Release Radar) стежить за новими релізами улюблених артистів. Стало ще простіше переходити й слухати саме той трек, яким музикант щойно поділився у соцмережах.

Нагадаємо, Spotify готує підвищення цін для користувачів у Європі, Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Повідомлення з уточненнями надходитимуть поступово, а в деяких країнах місячна вартість уже зросла з 10,99 до 11,99 євро.

Також ми писали, що ще понад чотири роки тому Spotify анонсувала підтримку аудіо без втрат якості, проте функція так і не з'явилася. У найновішій версії застосунку знову помітили згадки про Lossless-режим, що може означати наближення його офіційного запуску.

