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Spotify підняв вартість підписки — скільки тепер платити

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 10:34
Spotify підвищує ціну Premium у Європі — якою буде нова вартість підписки
Ноутбук з логотипом Spotify на екрані. Фото: Unsplash

Spotify готує нове подорожчання для передплатників у Європі, Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Повідомлення з деталями надходитимуть протягом місяця: у низці країн місячна плата вже змінилася з 10,99 євро до 11,99 євро.

Про це пише The Verge.

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Компанія не розкрила повний перелік держав, однак перевірка архівних сторінок показує, що на 1 євро більше вже сплачують нові користувачі в Іспанії, Італії та Португалії. Ті країни ЄС, де ціни підіймали раніше (Франція, Бельгія, Люксембург і Нідерланди), додаткового зростання наразі не зазнали.

Попри приріст платної аудиторії, опублікований у звіті 29 липня, прогноз прибутку виявився нижчим за очікування аналітиків, і того ж дня акції Spotify просіли на 11,5%, що зменшило ринкову капіталізацію на 16 млрд доларів. Під час дзвінка з інвесторами генеральний директор Даніель Ек пояснив, що сервіс рідко переглядає тарифи, аби довше утримувати користувачів, хоча ще у квітні Financial Times повідомляла про заплановані на літо підвищення в Європі та Латинській Америці.

Ціни у США залишаються незмінними: там Spotify протримався 12 років без змін вартості, доки у 2023 та 2024 роках не запустив перші етапи перегляду тарифів.

Нагадаємо, ринок персонального аудіо постійно зростає — нові моделі навушників з'являються чи не щотижня. Визначитися з ідеальним варіантом серед такого розмаїття непросто, але цілком реально за умови чітких пріоритетів.

Також ми писали, що Spotify почав активніше просувати відеоподкасти, вивівши їх у верхню частину головного екрана застосунку. Попри збільшення переглядів, частина користувачів невдоволена тим, що платформа поступово відходить від музичної спрямованості.

музика Європа Spotify ціни користувачі передплата
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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