Звук без компромісів — 5 моделей найкращих навушників до 10000 грн

Навушники Beyerdynamic DT 770 Studio на синтезаторі. Фото: Unsplash

Світ персонального аудіо стрімко розвивається: на полицях магазинів з'явилося стільки цікавих моделей, що вибір навушників перетворюється на справжній квест. Доволі складно обрати ідеальні навушники серед усього різноманіття, але це можливо.

Про п'ять найкращих навушників пише hotline.ua.

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Soundcore Liberty 4 Pro

Liberty 4 Pro — це бездротові TWS‑навушники‑затички закритого типу з гібридними випромінювачами.

Навушники Soundcore Liberty 4 Pro. Фото: ek.ua

Вони підтримують Hi-Res Audio, працюють до 10 годин від одного заряду і до 40 годин із зарядним кейсом. Просторове аудіо відтворюється настільки реалістично, що барабанні партії здаються живими, а активне шумозаглушення переконує навіть тих, хто звик до AirPods.

На українському ринку модель коштує від 5 059 грн.

Nothing Ear (3)

Третє покоління прозорих навушників Nothing отримало динамічний випромінювач нового зразка й потужніше шумозаглушення.

Навушники Nothing Ear (3). Фото: ek.ua

Ви не лише чуєте музику, а ніби спостерігаєте за нею крізь прозорий корпус. Автономність становить до 8 годин, а з кейсом — до 40.

Вартість Ear (3) коливається в діапазоні 4 259-6 999 грн, і за ці гроші користувач отримує по-справжньому збалансований звук.

Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition

Легендарні DT 770 Pro у ювілейній версії X Limited Edition залишаються еталоном деталізації.

Навушники Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition. Фото: hotline.ua

Це повнорозмірні дротові навушники закритого типу з триметровим кабелем та новими випромінювачами STELLAR.45. Чітке відтворення басів, середніх і високих частот дозволяє розчути кожну ноту — ідеально для дому чи студії.

Лімітована серія до 100-річчя Beyerdynamic коштує від 8 090 грн.

Marshall Major V

П'яте покоління накладних бездротових Major пропонує оновлений звук, витриваліший акумулятор і перероблене оголов'я, комфортне навіть після тривалих музичних сесій.

Навушники Marshall Major V. Фото: ek.ua

40-міліметрові драйвери забезпечують фірмовий "маршалівський" характер із насиченими басами. Хоча модель не претендує на Hi-Fi, вона дарує автентичний роковий настрій і впізнаваний дизайн.

Ціна — від 3 599 грн.

Apple AirPods 4

Четверте покоління AirPods зберегло знайомий дизайн, проте додало активне шумозаглушення, збільшену автономність (до 5 годин без кейса і 30 з ним) та підтримку просторового аудіо.

Навушники Apple AirPods 4. Фото: ek.ua

Динамічні випромінювачі й чип H2 працюють у парі з адаптивним еквалайзером, а захист IP54 робить навушники стійкими до пилу й бризок.

Для тих, хто вже в екосистемі Apple, це мастхев за 4 799-10 499 грн, а для решти — привід задуматися про перехід.

Нагадаємо, прослуховування аудіокниг в навушниках, коли ви знаходитесь у метро або в маршрутці, справжнє випробування через різноманіття шумів навколо. В такі моменти виникає думка придбати навушники з активним шумозаглушенням, щоб ізолюватися від навколишнього світу.

Також ми писали, що Apple презентувала оновлену версію бездротових навушників Powerbeats Pro 2. Вони отримали активне шумозаглушення, новий чип H2 та повноцінну інтеграцію в екосистему Apple.