Звук без компромиссов — 5 моделей лучших наушников до 10000 грн

Наушники Beyerdynamic DT 770 Studio на синтезаторе. Фото: Unsplash

Мир персонального аудио стремительно развивается: на полках магазинов появилось столько интересных моделей, что выбор наушников превращается в настоящий квест. Довольно сложно выбрать идеальные наушники среди всего многообразия, но это возможно.

О пяти лучших наушниках пишет hotline.ua.

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Soundcore Liberty 4 Pro

Liberty 4 Pro — это беспроводные TWS-наушники-затычки закрытого типа с гибридными излучателями.

Наушники Soundcore Liberty 4 Pro. Фото: ek.ua

Они поддерживают Hi-Res Audio, работают до 10 часов от одного заряда и до 40 часов с зарядным кейсом. Пространственное аудио воспроизводится настолько реалистично, что барабанные партии кажутся живыми, а активное шумоподавление убеждает даже тех, кто привык к AirPods.

На украинском рынке модель стоит от 5 059 грн.

Nothing Ear (3)

Третье поколение прозрачных наушников Nothing получило динамический излучатель нового образца и более мощное шумоподавление.

Наушники Nothing Ear (3). Фото: ek.ua

Вы не только слышите музыку, а будто наблюдаете за ней сквозь прозрачный корпус. Автономность составляет до 8 часов, а с кейсом — до 40.

Стоимость Ear (3) колеблется в диапазоне 4 259-6 999 грн, и за эти деньги пользователь получает по-настоящему сбалансированный звук.

Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition

Легендарные DT 770 Pro в юбилейной версии X Limited Edition остаются эталоном детализации.

Наушники Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition. Фото: hotline.ua

Это полноразмерные проводные наушники закрытого типа с трехметровым кабелем и новыми излучателями STELLAR.45. Четкое воспроизведение басов, средних и высоких частот позволяет расслышать каждую ноту — идеально для дома или студии.

Лимитированная серия к 100-летию Beyerdynamic стоит от 8 090 грн.

Marshall Major V

Пятое поколение накладных беспроводных Major предлагает обновленный звук, более выносливый аккумулятор и переработанное оголовье, комфортное даже после длительных музыкальных сессий.

Наушники Marshall Major V. Фото: ek.ua

40-миллиметровые драйверы обеспечивают фирменный "маршаловский" характер с насыщенными басами. Хотя модель не претендует на Hi-Fi, она дарит аутентичное роковое настроение и узнаваемый дизайн.

Цена — от 3 599 грн.

Apple AirPods 4

Четвертое поколение AirPods сохранило знакомый дизайн, однако добавило активное шумоподавление, увеличенную автономность (до 5 часов без кейса и 30 с ним) и поддержку пространственного аудио.

Наушники Apple AirPods 4. Фото: ek.ua

Динамические излучатели и чип H2 работают в паре с адаптивным эквалайзером, а защита IP54 делает наушники устойчивыми к пыли и брызгам.

Для тех, кто уже в экосистеме Apple, это маст-хэв за 4 799-10 499 грн, а для остальных — повод задуматься о переходе.

Напомним, прослушивание аудиокниг в наушниках, когда вы находитесь в метро или в маршрутке, настоящее испытание из-за многообразия шумов вокруг. В такие моменты возникает мысль приобрести наушники с активным шумоподавлением, чтобы изолироваться от окружающего мира.

Также мы писали, что Apple представила обновленную версию беспроводных наушников Powerbeats Pro 2. Они получили активное шумоподавление, новый чип H2 и полноценную интеграцию в экосистему Apple.