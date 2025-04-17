Звук без компромиссов — 5 моделей лучших наушников до 10000 грн

Для настоящих аудиофилов — 5 качественных моделей наушников
Мир персонального аудио стремительно развивается: на полках магазинов появилось столько интересных моделей, что выбор наушников превращается в настоящий квест. Довольно сложно выбрать идеальные наушники среди всего многообразия, но это возможно.
О пяти лучших наушниках пишет hotline.ua.
Soundcore Liberty 4 Pro
Liberty 4 Pro — это беспроводные TWS-наушники-затычки закрытого типа с гибридными излучателями.
Они поддерживают Hi-Res Audio, работают до 10 часов от одного заряда и до 40 часов с зарядным кейсом. Пространственное аудио воспроизводится настолько реалистично, что барабанные партии кажутся живыми, а активное шумоподавление убеждает даже тех, кто привык к AirPods.
На украинском рынке модель стоит от 5 059 грн.
Nothing Ear (3)
Третье поколение прозрачных наушников Nothing получило динамический излучатель нового образца и более мощное шумоподавление.
Вы не только слышите музыку, а будто наблюдаете за ней сквозь прозрачный корпус. Автономность составляет до 8 часов, а с кейсом — до 40.
Стоимость Ear (3) колеблется в диапазоне 4 259-6 999 грн, и за эти деньги пользователь получает по-настоящему сбалансированный звук.
Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition
Легендарные DT 770 Pro в юбилейной версии X Limited Edition остаются эталоном детализации.
Это полноразмерные проводные наушники закрытого типа с трехметровым кабелем и новыми излучателями STELLAR.45. Четкое воспроизведение басов, средних и высоких частот позволяет расслышать каждую ноту — идеально для дома или студии.
Лимитированная серия к 100-летию Beyerdynamic стоит от 8 090 грн.
Marshall Major V
Пятое поколение накладных беспроводных Major предлагает обновленный звук, более выносливый аккумулятор и переработанное оголовье, комфортное даже после длительных музыкальных сессий.
40-миллиметровые драйверы обеспечивают фирменный "маршаловский" характер с насыщенными басами. Хотя модель не претендует на Hi-Fi, она дарит аутентичное роковое настроение и узнаваемый дизайн.
Цена — от 3 599 грн.
Apple AirPods 4
Четвертое поколение AirPods сохранило знакомый дизайн, однако добавило активное шумоподавление, увеличенную автономность (до 5 часов без кейса и 30 с ним) и поддержку пространственного аудио.
Динамические излучатели и чип H2 работают в паре с адаптивным эквалайзером, а защита IP54 делает наушники устойчивыми к пыли и брызгам.
Для тех, кто уже в экосистеме Apple, это маст-хэв за 4 799-10 499 грн, а для остальных — повод задуматься о переходе.
Напомним, прослушивание аудиокниг в наушниках, когда вы находитесь в метро или в маршрутке, настоящее испытание из-за многообразия шумов вокруг. В такие моменты возникает мысль приобрести наушники с активным шумоподавлением, чтобы изолироваться от окружающего мира.
Также мы писали, что Apple представила обновленную версию беспроводных наушников Powerbeats Pro 2. Они получили активное шумоподавление, новый чип H2 и полноценную интеграцию в экосистему Apple.
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