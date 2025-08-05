Spotify повышает цену Premium в Европе — какой будет новая стоимость подписки

Ноутбук с логотипом Spotify на экране. Фото: Unsplash

Spotify готовит новое подорожание для подписчиков в Европе, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщения с деталями будут приходить в течение месяца: в ряде стран месячная плата уже изменилась с 10,99 евро до 11,99 евро.

Об этом пишет The Verge.

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Компания не раскрыла полный перечень государств, однако проверка архивных страниц показывает, что на 1 евро больше уже платят новые пользователи в Испании, Италии и Португалии. Те страны ЕС, где цены поднимали ранее (Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды), дополнительного роста пока не испытали.

Несмотря на прирост платной аудитории, опубликованный в отчете 29 июля, прогноз прибыли оказался ниже ожиданий аналитиков, и в тот же день акции Spotify просели на 11,5%, что уменьшило рыночную капитализацию на 16 млрд долларов. Во время звонка с инвесторами генеральный директор Даниэль Эк объяснил, что сервис редко пересматривает тарифы, чтобы дольше удерживать пользователей, хотя еще в апреле Financial Times сообщала о запланированных на лето повышениях в Европе и Латинской Америке.

Цены в США остаются неизменными: там Spotify продержался 12 лет без изменений стоимости, пока в 2023 и 2024 годах не запустил первые этапы пересмотра тарифов.

Напомним, рынок персонального аудио постоянно растет — новые модели наушников появляются едва ли не каждую неделю. Определиться с идеальным вариантом среди такого разнообразия непросто, но вполне реально при условии четких приоритетов.

Также мы писали, что Spotify начал активнее продвигать видеоподкасты, выведя их в верхнюю часть главного экрана приложения. Несмотря на увеличение просмотров, часть пользователей недовольна тем, что платформа постепенно отходит от музыкальной направленности.