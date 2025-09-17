Видео
Теперь в Spotify можно слушать музыку бесплатно — что изменилось

Теперь в Spotify можно слушать музыку бесплатно — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 10:34
Бесплатная версия Spotify получила обновление — что изменилось для пользователей
В руках смартфон с приложением Spotify на экране. Фото: Pexels

Пользователям Spotify без подписки открыли больше контроля над прослушиванием и персонализацией. Обновления разворачиваются глобально и упрощают поиск, воспроизведение и обмен музыкой.

Об этом говорится в официальном блоге Spotify.

Читайте также:

Что изменилось в бесплатном опыте

Ранее пользователи, которые не имели подписки Premium, могли прослушивать треки только в случайном порядке с лимитом на переключение. Сейчас Spotify делает знакомство с сервисом удобнее: теперь проще открывать новые треки и сразу слушать то, чем поделились друзья или артисты:

  • Pick & Play — воспроизводите любую песню одним нажатием.
  • Search & Play — введите название трека — и слушайте мгновенно.
  • Share & Play — переходите по ссылке из соцсетей и запускайте песню сразу.

Теперь пользователи могут прослушивать персонализированные подборки, редакционные плейлисты или создавать свои. Добавив несколько треков, сервис начнет подсказывать релевантные песни. Чем больше пользователь будет взаимодействовать с песнями, тем точнее будут рекомендации.

В мобильном приложении (iOS и Android) доступно оформление собственных обложек в 128 рынках: выбирайте изображения, цвета, текстовые эффекты и графику. Сохранена может быть только одна обложка на плейлист, а новая заменяет предыдущую. Чтобы начать, откройте собственный плейлист — меню с тремя точками — "Создать обложку".

Появился повседневный плейлист (daylist) для настроения в течение дня. Плейлист автоматически подстраивается под ваши привычки и меняется в течение дня и недели. Если понравилась конкретная версия — сохраните ее через "Добавить в плейлист" — "Новый плейлист", чтобы вернуться когда угодно.

"Открытие недели" (Discover Weekly) еженедельно предлагает свежую подборку на основе ваших прослушиваний, а "Радар новинок" (Release Radar) следит за новыми релизами любимых артистов. Стало еще проще переходить и слушать именно тот трек, которым музыкант только что поделился в соцсетях.

Напомним, Spotify готовит повышение цен для пользователей в Европе, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщения с уточнениями будут поступать постепенно, а в некоторых странах месячная стоимость уже выросла с 10,99 до 11,99 евро.

Также мы писали, что еще более четырех лет назад Spotify анонсировала поддержку аудио без потерь качества, однако функция так и не появилась. В новейшей версии приложения снова заметили упоминания о Lossless-режиме, что может означать приближение его официального запуска.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
