Главная Технологии Спустя много лет — Spotify получил долгожданную функцию

Спустя много лет — Spotify получил долгожданную функцию

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:34
Spotify включил Lossless-аудио — почему подписчики недовольны
Логотип приложения Spotify на экране смартфона. Фото: Unsplash

Spotify наконец объявил о запуске Lossless-качества, но реакция пользователей оказалась противоречивой. На фоне длительного ожидания часть слушателей упрекает сервис за выборочную доступность и отсутствие базовых функций в ряде стран.

Об этом пишет TechRadar.

Читайте также:

Что именно запускает Spotify и почему это возмущает пользователей

Компания сообщила в блоге For the Record, что Lossless начинает поэтапно разворачиваться для подписчиков Premium в течение ближайших недель, а еще более 50 рынков получат доступ в октябре. В то же время сохраняются предыдущие параметры качества звучания — Low, Normal, High и Very High — чтобы пользователи могли выбрать удобный режим прослушивания.

В этом году Spotify уже добавлял заметные возможности — от хаба Upcoming Releases до свежей функции Mix, — однако Lossless называют самым большим обновлением сервиса за все время. Несмотря на это, новость моментально вызвала волну недовольства: слушатели обращают внимание на ограничения по странам и повторение практики "регионального замыкания" функций.

В самом объявлении Spotify уточняет, что Lossless уже начали получать Premium-пользователи в Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландах, Португалии, Швеции, США и Великобритании. Зато полный перечень рынков компания не раскрывает, что усиливает обвинения в сосредоточении на Западе и нечеткую коммуникацию по географии запуска.

Отдельная линия критики — функции, которых до сих пор нет в некоторых странах. Пользователи напоминают, что, несмотря на волну нововведений, в ряде регионов отсутствуют AI DJ, Messages и другие инструменты, причем на подобные ограничения жалуются даже подписчики из Швеции — родины сервиса.

Как именно будет продолжаться развертывание Lossless, предсказать сложно, учитывая историю частичных запусков в Spotify. И если компания не обеспечит более последовательную и прозрачную доступность, часть платных пользователей может выбрать альтернативы вроде Apple Music.

Напомним, Spotify планирует повысить стоимость подписки для пользователей в Европе, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сообщения с деталями будут поступать постепенно, а в отдельных странах цена уже выросла с 10,99 до 11,99 евро в месяц.

Также мы писали, что Spotify остается одним из самых популярных музыкальных сервисов с базой пользователей около 700 млн. Как и браузеры, приложение накапливает временные файлы в кэше, и их избыток может замедлить работу.

музыка Spotify звуки функции сервис
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
