Spotify запустив Lossless-якість — чому користувачі незадоволені запуском

Логотип застосунку Spotify на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Spotify нарешті оголосив про запуск Lossless-якості, але реакція користувачів виявилася суперечливою. На тлі тривалого очікування частина слухачів дорікає сервісу за вибіркову доступність і відсутність базових функцій у низці країн.

Про це пише TechRadar.

Що саме запускає Spotify і чому це обурює користувачів

Компанія повідомила у блозі For the Record, що Lossless починає поетапно розгортатися для передплатників Premium упродовж найближчих тижнів, а ще понад 50 ринків отримають доступ у жовтні. Водночас зберігаються попередні параметри якості звучання — Low, Normal, High та Very High — щоб користувачі могли обрати зручний режим прослуховування.

Цього року Spotify вже додавав помітні можливості — від хабу Upcoming Releases до свіжої функції Mix, — однак Lossless називають найбільшим оновленням сервісу за весь час. Попри це, новина моментально викликала хвилю невдоволення: слухачі звертають увагу на обмеження за країнами й повторення практики "регіонального замикання" функцій.

У самому оголошенні Spotify уточнює, що Lossless уже почали отримувати Premium-користувачі в Австралії, Австрії, Чехії, Данії, Німеччині, Японії, Новій Зеландії, Нідерландах, Португалії, Швеції, США та Великій Британії. Натомість повний перелік ринків компанія не розкриває, що підсилює звинувачення у зосередженні на Заході та нечітку комунікацію щодо географії запуску.

Окрема лінія критики — функції, яких досі немає у деяких країнах. Користувачі нагадують, що, попри хвилю нововведень, у низці регіонів відсутні AI DJ, Messages та інші інструменти, причому на подібні обмеження скаржаться навіть передплатники зі Швеції — батьківщини сервісу.

Як саме триватиме розгортання Lossless, передбачити складно, зважаючи на історію часткових запусків у Spotify. І якщо компанія не забезпечить більш послідовну й прозору доступність, частина платних користувачів може обрати альтернативи на кшталт Apple Music.

Нагадаємо, Spotify планує підвищити вартість підписки для користувачів у Європі, Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Повідомлення з деталями надходитимуть поступово, а в окремих країнах ціна вже зросла з 10,99 до 11,99 євро на місяць.

Також ми писали, що Spotify залишається одним із найпопулярніших музичних сервісів із базою користувачів близько 700 млн. Як і браузери, застосунок накопичує тимчасові файли в кеші, і їх надлишок може уповільнити роботу.