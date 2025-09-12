Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Spotify отримав довгоочікувану функцію — як увімкнути

Spotify отримав довгоочікувану функцію — як увімкнути

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 10:34
Spotify запустив Lossless-якість — чому користувачі незадоволені запуском
Логотип застосунку Spotify на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Spotify нарешті оголосив про запуск Lossless-якості, але реакція користувачів виявилася суперечливою. На тлі тривалого очікування частина слухачів дорікає сервісу за вибіркову доступність і відсутність базових функцій у низці країн.

Про це пише TechRadar.

Реклама
Читайте також:

Що саме запускає Spotify і чому це обурює користувачів

Компанія повідомила у блозі For the Record, що Lossless починає поетапно розгортатися для передплатників Premium упродовж найближчих тижнів, а ще понад 50 ринків отримають доступ у жовтні. Водночас зберігаються попередні параметри якості звучання — Low, Normal, High та Very High — щоб користувачі могли обрати зручний режим прослуховування.

Цього року Spotify вже додавав помітні можливості — від хабу Upcoming Releases до свіжої функції Mix, — однак Lossless називають найбільшим оновленням сервісу за весь час. Попри це, новина моментально викликала хвилю невдоволення: слухачі звертають увагу на обмеження за країнами й повторення практики "регіонального замикання" функцій.

У самому оголошенні Spotify уточнює, що Lossless уже почали отримувати Premium-користувачі в Австралії, Австрії, Чехії, Данії, Німеччині, Японії, Новій Зеландії, Нідерландах, Португалії, Швеції, США та Великій Британії. Натомість повний перелік ринків компанія не розкриває, що підсилює звинувачення у зосередженні на Заході та нечітку комунікацію щодо географії запуску.

Окрема лінія критики — функції, яких досі немає у деяких країнах. Користувачі нагадують, що, попри хвилю нововведень, у низці регіонів відсутні AI DJ, Messages та інші інструменти, причому на подібні обмеження скаржаться навіть передплатники зі Швеції — батьківщини сервісу.

Як саме триватиме розгортання Lossless, передбачити складно, зважаючи на історію часткових запусків у Spotify. І якщо компанія не забезпечить більш послідовну й прозору доступність, частина платних користувачів може обрати альтернативи на кшталт Apple Music.

Нагадаємо, Spotify планує підвищити вартість підписки для користувачів у Європі, Південній Азії, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Повідомлення з деталями надходитимуть поступово, а в окремих країнах ціна вже зросла з 10,99 до 11,99 євро на місяць.

Також ми писали, що Spotify залишається одним із найпопулярніших музичних сервісів із базою користувачів близько 700 млн. Як і браузери, застосунок накопичує тимчасові файли в кеші, і їх надлишок може уповільнити роботу.

музика Spotify звуки функції сервіс
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації