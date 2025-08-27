Відео
Spotify не працює як треба — як очистити кеш на Android та iOS

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 12:32
Як очистити кеш Spotify на Android та iPhone — інструкція
Застосунок Spotify на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Spotify — один із найпопулярніших сервісів для стримінгу музики, яким користуються близько 700 млн людей. Як і браузер, застосунок зберігає тимчасові файли у кеші, і коли їх забагато, робота може уповільнюватися — очистити кеш можна прямо в налаштуваннях профілю.

Про те, як це зробити, пише BGR.

Читайте також:

Як очистити кеш Spotify

Якщо застосунок працює повільніше або з'являються збої, почніть з очищення кешу. Пам'ятайте, що Spotify використовує пам'ять пристрою для зберігання фрагментів медіа, тож після очищення певні файли можуть завантажуватися наново й тимчасово уповільнювати роботу. Компанія також радить тримати щонайменше 1 ГБ вільної пам'яті для стабільної роботи.

Щоб очистити кеш на Android або iPhone:

  • відкрийте Spotify і натисніть на іконку свого профілю у правому верхньому куті;
  • оберіть "Налаштування і конфіденційність";
  • перейдіть до "Трафік та офлайн-режим";
  • прокрутіть до розділу "Сховище" і натисніть "Очистити", щоб видалити кеш.

Очищення кешу не видаляє ваші завантаження. Якщо потрібно звільнити ще більше місця, у цьому ж меню є "Економія трафіку" (знижує якість стримінгу та вимикає "важкі" функції на кшталт відеопрев'ю) і кнопка "Видалення завантаженого контенту". Варто враховувати, що після видалення завантажень кеш може знову швидше наповнюватися — залежно від того, що ви слухаєте та завантажуєте.

Нагадаємо, сховище смартфона часто "забивається" не лише фото, відео чи застосунками, а й прихованими даними, які користувач навіть не бачить. Тимчасові файли, кеш і залишки після оновлень накопичуються місяцями та можуть займати гігабайти, поступово сповільнюючи роботу пристрою.

Також ми писали, що очистити пам'ять можна без радикальних кроків і втрати улюблених світлин чи відео. Використання вбудованих інструментів і кілька простих дій дозволяють звільнити десятки гігабайтів буквально за кілька хвилин, повернувши смартфону швидкодію.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
