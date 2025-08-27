Видео
Spotify не работает как надо — как очистить кэш на Android и iOS

Spotify не работает как надо — как очистить кэш на Android и iOS

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:32
Как очистить кэш Spotify на Android и iPhone — инструкция
Приложение Spotify на экране смартфона. Фото: Unsplash

Spotify — один из самых популярных сервисов для стриминга музыки, которым пользуются около 700 млн человек. Как и браузер, приложение сохраняет временные файлы в кэше, и когда их много, работа может замедляться — очистить кэш можно прямо в настройках профиля.

О том, как это сделать, пишет BGR.

Читайте также:

Как очистить кэш Spotify

Если приложение работает медленнее или появляются сбои, начните с очистки кэша. Помните, что Spotify использует память устройства для хранения фрагментов медиа, поэтому после очистки определенные файлы могут загружаться заново и временно замедлять работу. Компания также советует держать не менее 1 ГБ свободной памяти для стабильной работы.

Чтобы очистить кэш на Android или iPhone:

  • откройте Spotify и нажмите на иконку своего профиля в правом верхнем углу;
  • выберите "Настройки и конфиденциальность";
  • перейдите к "Трафик и офлайн-режим";
  • прокрутите до раздела "Хранилище" и нажмите "Очистить", чтобы удалить кэш.

Очистка кеша не удаляет ваши загрузки. Если нужно освободить еще больше места, в этом же меню есть "Экономия трафика" (снижает качество стриминга и отключает "тяжелые" функции вроде видеопревью) и кнопка "Удаление загруженного контента". Стоит учитывать, что после удаления загрузок кэш может снова быстрее наполняться — в зависимости от того, что вы слушаете и загружаете.

Напомним, хранилище смартфона часто "забивается" не только фото, видео или приложениями, но и скрытыми данными, которые пользователь даже не видит. Временные файлы, кэш и остатки после обновлений накапливаются месяцами и могут занимать гигабайты, постепенно замедляя работу устройства.

Также мы писали, что очистить память можно без радикальных шагов и потери любимых фотографий или видео. Использование встроенных инструментов и несколько простых действий позволяют освободить десятки гигабайтов буквально за несколько минут, вернув смартфону быстродействие.

Android iPhone смартфон Spotify память кэш
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
