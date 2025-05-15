На Android виявлено нові шкідливі додатки — список і як захистити телефон

В руках смартфон з меню додатків на екрані. Фото: Unsplash

Експерти знайшли нову Android-загрозу у низці популярних застосунків. Користувачам рекомендують негайно перевірити та видалити небезпечні програми.

Про це пише CHIP.

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Дослідники кібербезпеки попередили про появу шкідливого програмного забезпечення Kaleidoscope, яке непомітно інтегрували у низку популярних Android-застосунків. Йдеться про програми, що активно поширювалися поза межами офіційного Google Play і вже встигли набрати значну аудиторію. Після встановлення вони працюють у фоновому режимі, збирають особисті дані, демонструють нав'язливу рекламу та відкривають канал для ще небезпечніших заражень.

Експерти оприлюднили перелік заражених програм і радять власникам смартфонів негайно перевірити розділ "Програми" у налаштуваннях. Якщо на пристрої є бодай одна з підозрілих утиліт — її слід видалити без зволікань, а потім перезавантажити телефон і переконатися, що більше жодних невідомих чи зайвих дозволів не залишилося. Особливо насторожіться, коли застосунок вимагає доступу до камери, мікрофона або геолокації без логічного обґрунтування, споживає непропорційно багато батареї чи мобільних даних або часто "падає".

Список додатків на Android, які містять шкідливе програмне забезпечення. Фото: Integralads

Фахівці нагадують, що завантажувати програми потрібно лише з перевірених джерел і завжди стежити за тим, які дозволи вони запитують під час інсталяції. Регулярно оновлюйте систему, адже свіжі патчі закривають уже відомі лазівки. Так, травневе оновлення безпеки Android уже усуває критичну вразливість, яку зловмисники почали активно експлуатувати.

Нагадаємо, перші тестові версії Android 16 свідчать про намір Google суттєво посилити антикрадіжковий захист. Якщо хтось скине налаштування без дозволу, пристрій залишиться заблокованим, доки справжній власник не введе свої облікові дані.

Також ми писали, що навіть найпотужніший Android-смартфон іноді може працювати повільніше, ніж очікується. У багатьох випадках проблема криється не в "залізі", а в системних параметрах, які обмежують продуктивність.