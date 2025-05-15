На Android обнаружены новые вредоносные приложения — список и как защитить телефон

В руках смартфон с меню приложений на экране. Фото: Unsplash

Эксперты нашли новую Android-угрозу в ряде популярных приложений. Пользователям рекомендуют немедленно проверить и удалить опасные программы.

Об этом пишет CHIP.

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Новая волна вредоносного кода на Android

Исследователи кибербезопасности предупредили о появлении вредоносного программного обеспечения Kaleidoscope, которое незаметно интегрировали в ряд популярных Android-приложений. Речь идет о программах, которые активно распространялись за пределами официального Google Play и уже успели набрать значительную аудиторию. После установки они работают в фоновом режиме, собирают личные данные, демонстрируют навязчивую рекламу и открывают канал для еще более опасных заражений.

Эксперты обнародовали перечень зараженных программ и советуют владельцам смартфонов немедленно проверить раздел "Программы" в настройках. Если на устройстве есть хотя бы одна из подозрительных утилит — ее следует удалить без промедлений, а затем перезагрузить телефон и убедиться, что больше никаких неизвестных или лишних разрешений не осталось. Особенно насторожитесь, когда приложение требует доступа к камере, микрофону или геолокации без логического обоснования, потребляет непропорционально много батареи или мобильных данных, или часто "падает".

Список приложений на Android, которые содержат вредоносное программное обеспечение. Фото: Integralads

Специалисты напоминают, что загружать программы нужно только из проверенных источников и всегда следить за тем, какие разрешения они запрашивают при установке. Регулярно обновляйте систему, ведь свежие патчи закрывают уже известные лазейки. Так, майское обновление безопасности Android уже устраняет критическую уязвимость, которую злоумышленники начали активно эксплуатировать.

Напомним, первые тестовые версии Android 16 свидетельствуют о намерении Google существенно усилить антикражную защиту. Если кто-то сбросит настройки без разрешения, устройство останется заблокированным, пока настоящий владелец не введет свои учетные данные.

Также мы писали, что даже самый мощный Android-смартфон иногда может работать медленнее, чем ожидается. Во многих случаях проблема кроется не в "железе", а в системных параметрах, которые ограничивают производительность.