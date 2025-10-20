Samsung Galaxy XR — у Google Play з'явилися перші застосунки для нової гарнітури

Гарнітура доповненої реальності Samsung Galaxy XR. Фото: Reuters

Поява перших застосунків із позначкою "XR" у Google Play Store свідчить, що програмна екосистема для гарнітури Samsung Galaxy XR готова до старту. Офіційна прем'єра пристрою запланована на 21 жовтня.

Про це пише Android Headlines.

Реклама

Читайте також:

Які застосунки з'явилися для Android XR

Напередодні дебюту в Play Store вже фіксують ігри та імерсивні застосунки, оптимізовані під середовище extended reality (XR). Ранні публікації в каталозі натякають, що гарнітура вийде з помітним набором контенту під Android XR — важливим для швидкого прийняття новинки користувачами.

Застосунки для Android XR. Фото: X/@WorkaholicDavid

Застосунки для Android XR. Фото: X/@WorkaholicDavid

Застосунки для Android XR. Фото: X/@WorkaholicDavid

Застосунки для Android XR. Фото: X/@WorkaholicDavid 1 / 4







Готовність екосистеми забезпечує співпраця Google і Samsung: перша надає доступ до широкого ландшафту Android-застосунків, тоді як друга відповідає за апаратну частину. Такий підхід дає Galaxy XR стартову перевагу за кількістю сумісного контенту порівняно з більш закритими платформами.

Samsung неодноразово окреслювала свою XR-стратегію: фокус не на "разових" вау-ефектах, а на прикладних сценаріях — від спільної роботи та перегляду медіа у віртуальному середовищі до створення AR-контенту, що безшовно взаємодіє з екосистемою Galaxy.

Ключовою відмінністю гарнітури має стати глибока інтеграція штучного інтелекту. Платформа покладається на можливості Galaxy AI — від мультимодального сприйняття до розуміння сцени в реальному часі — що покликано зробити просторову взаємодію інтуїтивною. У поєднанні з моделями Google Gemini та спеціалізованими процесорами Snapdragon XR очікується контекстно-залежний досвід: не просто перегляд застосунків у "вікні", а адаптація інтерфейсу до навколишнього простору.

Нагадаємо, у злитій прошивці One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra знайшли згадку про нову функцію Network Battery Saver. Вона покликана зменшити споживання енергії шляхом обмеження мережевої активності, коли смартфон не використовується.

Також ми писали, що One UI 8.5 уже готується до офіційного релізу, і оновлення отримає десятки смартфонів і планшетів Galaxy. Попри те що Samsung ще розгортає версію One UI 8.0, компанія паралельно тестує вдосконалення інтерфейсу, оптимізацію енергоспоживання та інтеграцію нових ШІ-можливостей.