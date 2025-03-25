Samsung готує розумні окуляри з вбудованим дисплеєм — коли очікувати

XR-гарнітура Samsung на виставці Galaxy Unpacked 2025. Фото: Laure Andrillon/REUTERS

Компанія Samsung завершує роботу над проєктом під кодовою назвою "HAEAN", що передбачає створення окулярів із вбудованим дисплеєм. Цей дисплей відображатиме різноманітну інформацію чи зображення безпосередньо на лінзах, а також забезпечуватиме аудіовихід за допомогою вбудованих динаміків.

Про це пише 9to5Google.

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Що відомо про розумні окуляри від Samsung

Розробники Samsung прагнуть надати пристрою максимально зручну для користувачів форму. За попередніми даними, окуляри не матимуть жодних кнопок чи пультів дистанційного керування. Натомість для управління планується використання вбудованих камер та сенсорів, що дають змогу розпізнавати рухи.

Раніше на ринку вже з'являлися окуляри від різних виробників (наприклад, Ray-Ban від Meta з обмеженою кількістю фізичних кнопок та сенсорних панелей, а також Solos із повністю сенсорним керуванням). На виставці CES 2025 продемонстрували окуляри Halliday, які поєднують сенсорні панелі та кільце для додаткових команд. Samsung водночас використовує камери й сенсори у шоломі "Project Moohan", подібно до Apple Vision Pro, але, як повідомляється, розглядає й можливість застосування контролерів.

На початку цього року Samsung коротко продемонструвала можливу концепцію розумних окулярів на заході Unpacked 2025. Раніше ходили чутки, що компанія не вбудовуватиме дисплей у перші окуляри, однак тепер ситуація змінилася.

Samsung представила XR-гарнітуру на заході Unpacked 2025. Фото: Gizmodo

Це оновлення збіглося з тим, що Google показала власні окуляри Android XR із дисплеєм і водночас згадувала про майбутню інтеграцію з технологією Gemini. Минулого тижня Google почала розгортати розширення "Astra" до Gemini, призначене для роботи з потоковим відео. Хоча в останньому звіті немає прямої згадки про Gemini, все свідчить про те, що розробки Samsung і Google розвиваються в єдиному напрямку.

Коли очікувати реліз XR-гарнітури від Samsung

Samsung раніше анонсувала, що вже цього року планує випустити шолом "Project Moohan", який неодноразово з'являвся на різних заходах. За даними джерел, окуляри "HAEAN" можуть з'явитися вже у 2025 році. Ймовірно, їх повністю презентують разом із шоломом. Також існує припущення, що офіційний анонс може відбутися до кінця року, а повноцінний реліз — протягом року. У будь-якому разі очікується, що Samsung покаже досить просунуту пару розумних окулярів до завершення 2025 року.

Нагадаємо, Samsung зробила короткий анонс Galaxy S25 Edge на події Unpacked 2025. Компанія планує повноцінно представити новинку вже у квітні.

Також ми писали, що на події MWC 2025 у Барселоні компанія Samsung Display представила дивний концепт складаного смартфона Asymmetric Flip. Його конструкція схожа на Galaxy Z Flip, але з двома лініями згину, що не закривають екран повністю.