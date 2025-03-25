Samsung готовит умные очки со встроенным дисплеем — когда ожидать

XR-гарнитура Samsung на выставке Galaxy Unpacked 2025. Фото: Laure Andrillon/REUTERS

Компания Samsung завершает работу над проектом под кодовым названием "HAEAN", предусматривающим создание очков со встроенным дисплеем. Этот дисплей будет отображать разнообразную информацию или изображения непосредственно на линзах, а также обеспечивать аудиовыход с помощью встроенных динамиков.

Об этом пишет 9to5Google.

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Что известно об умных очках от Samsung

Разработчики Samsung стремятся придать устройству максимально удобную для пользователей форму. По предварительным данным, очки не будут иметь никаких кнопок или пультов дистанционного управления. Зато для управления планируется использование встроенных камер и сенсоров, позволяющих распознавать движения.

Ранее на рынке уже появлялись очки от разных производителей (например, Ray-Ban от Meta с ограниченным количеством физических кнопок и сенсорных панелей, а также Solos с полностью сенсорным управлением). На выставке CES 2025 продемонстрировали очки Halliday, которые сочетают сенсорные панели и кольцо для дополнительных команд. Samsung одновременно использует камеры и сенсоры в шлеме "Project Moohan", подобно Apple Vision Pro, но, как сообщается, рассматривает и возможность применения контроллеров.

В начале этого года Samsung кратко продемонстрировала возможную концепцию умных очков на мероприятии Unpacked 2025. Ранее ходили слухи, что компания не будет встраивать дисплей в первые очки, однако теперь ситуация изменилась.

Samsung представила XR-гарнитуру на мероприятии Unpacked 2025. Фото: Gizmodo

Это обновление совпало с тем, что Google показала собственные очки Android XR с дисплеем и одновременно упоминала о будущей интеграции с технологией Gemini. На прошлой неделе Google начала разворачивать расширение "Astra" к Gemini, предназначенное для работы с потоковым видео. Хотя в последнем отчете нет прямого упоминания о Gemini, все свидетельствует, что разработки Samsung и Google развиваются в едином направлении.

Когда ожидать релиз XR-гарнитуры от Samsung

Samsung ранее анонсировала, что уже в этом году планирует выпустить шлем "Project Moohan", который неоднократно появлялся на различных мероприятиях. По данным источников, очки "HAEAN" могут появиться уже в 2025 году. Вероятно, их полностью презентуют вместе со шлемом. Также существует предположение, что официальный анонс может состояться до конца года, а полноценный релиз — в течение года. В любом случае ожидается, что Samsung покажет достаточно продвинутую пару умных очков до завершения 2025 года.

Напомним, Samsung сделала короткий анонс Galaxy S25 Edge на событии Unpacked 2025. Компания планирует полноценно представить новинку уже в апреле.

Также мы писали, что на событии MWC 2025 в Барселоне компания Samsung Display представила странный концепт складного смартфона Asymmetric Flip. Его конструкция похожа на Galaxy Z Flip, но с двумя линиями сгиба, которые не закрывают экран полностью.