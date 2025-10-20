Видео
Дата публикации 20 октября 2025 11:41
обновлено: 10:48
Samsung Galaxy XR — в Google Play появились первые приложения для новой гарнитуры
Гарнитура дополненной реальности Samsung Galaxy XR. Фото: Reuters

Появление первых приложений с пометкой "XR" в Google Play Store свидетельствует, что программная экосистема для гарнитуры Samsung Galaxy XR готова к старту. Официальная премьера устройства запланирована на 21 октября.

Об этом пишет Android Headlines.

Читайте также:

Какие приложения появились для Android XR

Накануне дебюта в Play Store уже фиксируют игры и иммерсивные приложения, оптимизированные под среду extended reality (XR). Ранние публикации в каталоге намекают, что гарнитура выйдет с заметным набором контента под Android XR — важным для быстрого принятия новинки пользователями.

    Приложения для Android XR. Фото: X/@WorkaholicDavid
    Приложения для Android XR. Фото: X/@WorkaholicDavid
    Приложения для Android XR. Фото: X/@WorkaholicDavid
    Приложения для Android XR. Фото: X/@WorkaholicDavid
Готовность экосистемы обеспечивает сотрудничество Google и Samsung: первая предоставляет доступ к широкому ландшафту Android-приложений, тогда как вторая отвечает за аппаратную часть. Такой подход дает Galaxy XR стартовое преимущество по количеству совместимого контента по сравнению с более закрытыми платформами.

Samsung неоднократно очерчивала свою XR-стратегию: фокус не на "разовых" вау-эффектах, а на прикладных сценариях — от совместной работы и просмотра медиа в виртуальной среде до создания AR-контента, бесшовно взаимодействующего с экосистемой Galaxy.

Ключевым отличием гарнитуры должна стать глубокая интеграция искусственного интеллекта. Платформа полагается на возможности Galaxy AI — от мультимодального восприятия до понимания сцены в реальном времени — что призвано сделать пространственное взаимодействие интуитивным. В сочетании с моделями Google Gemini и специализированными процессорами Snapdragon XR ожидается контекстно-зависимый опыт: не просто просмотр приложений в "окне", а адаптация интерфейса к окружающему пространству.

Напомним, в слитой прошивке One UI 8.5 для Galaxy S25 Ultra нашли упоминание о новой функции Network Battery Saver. Она призвана уменьшить потребление энергии путем ограничения сетевой активности, когда смартфон не используется.

Также мы писали, что One UI 8.5 уже готовится к официальному релизу, и обновление получит десятки смартфонов и планшетов Galaxy. Несмотря на то что Samsung еще разворачивает версию One UI 8.0, компания параллельно тестирует совершенствование интерфейса, оптимизацию энергопотребления и интеграцию новых ИИ-возможностей.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
