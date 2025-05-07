Microsoft та Asus готують нову версію ROG Ally з кнопкою Xbox — що відомо

У мережі з'явилися фото портативної ігрової консолі Xbox від Asus
Перші знімки другого покоління портативної приставки Asus ROG Ally з'явилися у регуляторних базах даних — і одразу у двох виконаннях. Окрім звичайної білої моделі, документи розкрили чорний варіант із вбудованою кнопкою Xbox у лівому верхньому куті, що вказує на партнерський проєкт Microsoft та Asus під кодовою назвою Project Kennan.
Про це пише The Verge.
Що відомо про новинку
Прототипи, помічені сертифікаційними органами Індонезії та FCC, демонструють низку змін у дизайні. Контролери отримали виразніші ергономічні виступи, а на верхньому торці тепер два порти USB-C. Пристрої зберегли 7-дюймовий LCD-екран із частотою 120 Гц, проте "Xbox-версія" оснащена восьмиядерним Ryzen Z2 Extreme (36 Вт), тоді як білий ROG Ally 2 задовольниться чотириядерним чипом на 20 Вт.
За зовнішніми змінами консоль стала дещо товстішою, що може позитивно позначитися на зручності хвату. Окремий акцент — фірмова кнопка Xbox над хрестовиною, яка на білому прототипі тимчасово замаскована.
Оскільки сертифікаційні процедури вже тривають, а Asus традиційно виводить нове "залізо" на виставці Computex, яка стартує 20 травня, анонс можна очікувати найближчими тижнями — після конференції Microsoft Build, що відкривається 19 травня.
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