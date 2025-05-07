Microsoft та Asus готують нову версію ROG Ally з кнопкою Xbox — що відомо

Логотип ігрової консолі Xbox. Фото: Unsplash

Перші знімки другого покоління портативної приставки Asus ROG Ally з'явилися у регуляторних базах даних — і одразу у двох виконаннях. Окрім звичайної білої моделі, документи розкрили чорний варіант із вбудованою кнопкою Xbox у лівому верхньому куті, що вказує на партнерський проєкт Microsoft та Asus під кодовою назвою Project Kennan.

Про це пише The Verge.

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Прототипи, помічені сертифікаційними органами Індонезії та FCC, демонструють низку змін у дизайні. Контролери отримали виразніші ергономічні виступи, а на верхньому торці тепер два порти USB-C. Пристрої зберегли 7-дюймовий LCD-екран із частотою 120 Гц, проте "Xbox-версія" оснащена восьмиядерним Ryzen Z2 Extreme (36 Вт), тоді як білий ROG Ally 2 задовольниться чотириядерним чипом на 20 Вт.

Кнопку Xbox знаходиться прямо над D-pad з лівою частини портативної ігрової консолі. Фото: FCC

За зовнішніми змінами консоль стала дещо товстішою, що може позитивно позначитися на зручності хвату. Окремий акцент — фірмова кнопка Xbox над хрестовиною, яка на білому прототипі тимчасово замаскована.

Оскільки сертифікаційні процедури вже тривають, а Asus традиційно виводить нове "залізо" на виставці Computex, яка стартує 20 травня, анонс можна очікувати найближчими тижнями — після конференції Microsoft Build, що відкривається 19 травня.

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