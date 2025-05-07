Microsoft и Asus готовят новую версию ROG Ally с кнопкой Xbox — что известно

Логотип игровой консоли Xbox. Фото: Unsplash

Первые снимки второго поколения портативной приставки Asus ROG Ally появились в регуляторных базах данных — и сразу в двух исполнениях. Кроме обычной белой модели, документы раскрыли черный вариант со встроенной кнопкой Xbox в левом верхнем углу, что указывает на партнерский проект Microsoft и Asus под кодовым названием Project Kennan.

Об этом пишет The Verge.

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Прототипы, замеченные сертификационными органами Индонезии и FCC, демонстрируют ряд изменений в дизайне. Контроллеры получили более выразительные эргономичные выступы, а на верхнем торце теперь два порта USB-C. Устройства сохранили 7-дюймовый LCD-экран с частотой 120 Гц, однако "Xbox-версия" оснащена восьмиядерным Ryzen Z2 Extreme (36 Вт), тогда как белый ROG Ally 2 довольствуется четырехъядерным чипом на 20 Вт.

Кнопку Xbox находится прямо над D-pad с левой части портативной игровой консоли. Фото: FCC

По внешним изменениям консоль стала несколько толще, что может положительно сказаться на удобстве хвата. Отдельный акцент — фирменная кнопка Xbox над крестовиной, которая на белом прототипе временно замаскирована.

Поскольку сертификационные процедуры уже продолжаются, а Asus традиционно выводит новое "железо" на выставке Computex, которая стартует 20 мая, анонс можно ожидать в ближайшие недели — после конференции Microsoft Build, открывающейся 19 мая.

Напомним, мобильный гейминг за последние годы совершил настоящий прорыв — все благодаря развитию технологий и более мощному "железу". То, что когда-то казалось фантастикой — запуск полноценных компьютерных игр на смартфоне — сегодня уже стало реальностью для миллионов пользователей.

Также мы писали, что появление "синего экрана смерти" (BSOD) во время игры можно назвать чем-то худшим для геймера. В большинстве случаев во всем винят недоработанные драйверы или разработчиков. Однако на самом деле сбой может быть вызван аппаратными проблемами — иногда такими, на которые пользователь даже не обращает внимания.