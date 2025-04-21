Роботи програли людям у першому півмарафоні в Пекіні — за який час фінішували

Робот на першому півмарафоні проти людей. Фото: Reuters

У Пекіні відбувся перший у світі півмарафон для людиноподібних роботів — утім, вони фінішували далеко позаду людей. У суботу більше ніж двадцять двоногих машин вийшли на дистанцію 21 км у південно-східному районі Їчжуань, де зосереджені численні столичні ІТ-компанії, змагаючись поряд із 12 000 бігунами-аматорами.

Про це пише CNN.

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Перегони стали демонстрацією китайських досягнень у галузі гуманоїдів на тлі конкуренції зі США, які поки що випереджають за складністю моделей. Роботи різних форм і розмірів рушили з заміського парку та мали подолати незначні підйоми й вигини траси. Як і люди, вони "заправлялися" в дорозі: інженери міняли батареї, а за потреби навіть замінювали самі апарати, що коштувало команді десятихвилинного штрафу.

Першим серед машин фінішував Tiangong Ultra, створений Пекінським центром інновацій у галузі гуманоїдів, показавши результат 2 год 40 хв. Для порівняння, світовий рекорд серед людей становить 56:42, а переможець чоловічого забігу того дня прибіг за 1 год 2 хв. Попри відставання, професор штату Орегон Алан Ферн визнав час роботів несподівано високим і зазначив, що лідера у світових перегонах гуманоїдів поки що немає.

За словами технічного директора центру Тана Цзяня, успіх Tiangong Ultra забезпечили довгі "ноги" та алгоритм, що імітує людський біг. Батареї міняли лише тричі. Проте 1,8-метрового робота, як і більшість його "колег", постійно страхував асистент, щоб запобігти падінню. Деякі машини йшли навіть на "повідку" чи під дистанційним керуванням.

Змагання відбулося на тлі державної стратегії: у 2023 році Міністерство промисловості та інформатизації Китаю назвало гуманоїдів "новим фронтиром технологічної конкуренції" й поставило на 2025 рік ціль масового виробництва. А поки що, хоча ролики з китайськими роботами, що катаються на велосипедах чи виконують сальто, збирають мільйони переглядів, суботній забіг показав: принаймні у бігу люди все ще попереду.

Нагадаємо, китайська компанія Unitree поділилася новим відео з трюком, якому навчився їх гуманоїдний робот G1. Він є першим, хто зміг виконати акробатичний трюк "кіп-ап".

Також ми писали, що гуманоїдний робот G1 навчився виконувати й інші акробатичні трюки. Компанія Unitree поділилася відео, де він виконує майже ідеальне сальто вбік.