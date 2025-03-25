Роботизований Джекі Чан — модель G1 від Unitree навчилася робити кіп-ап (відео)

Гуманоїдний робот Unitree G1. Фото: скриншот/YouTube

Компанія Unitree продовжує дивувати світ своїми проривами у робототехніці. Їхній вже відомий гуманоїдний робот G1 першим навчився виконувати трюк "кіп-ап" — рух в акробатиці, під час якого об'єкт миттєво підстрибує з положення лежачи на ноги.

Про це пише Interesting Engineering.

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Маючи компактні розміри, робот G1 може вразити спритністю та точністю рухів. Компанія постійно займається оновленням алгоритмів моделі, що дозволяє йому навчатися виконувати складніші дії та демонструвати вищий рівень контролю та адаптації.

У новому відео G1 також демонструє бойовий розворотний удар разом із тренером та вправно відтворює елементи тайцзіцюань. Робот здатен піднятися з положення лежачи обличчям догори, навіть коли перед його "очима" знаходиться перешкода у вигляді сумки.

Ще один тест показав, як G1, отримавши поштовх у спину під час ходьби, зумів зберегти рівновагу. Завдяки миттєвому коригуванню положення ніг, рук та тіла він продемонстрував рефлекси, близькі до людських.

Робот має 23 ступені свободи, що забезпечують стабільність та координацію рухів. Його зріст — 1,32 м, вага — 35 кг. Завдяки складній конструкції він легко транспортується: у складеному вигляді його габарити становлять лише 68,5x45x30 см.

Робот живиться від знімного акумулятора на 9000 мАг, що забезпечує до 2 годин роботи. Управління рухами здійснює 8-ядерний процесор, а швидкість пересування досягає 2 м/с.

Нагадаємо, компанія Neura Robotics з Німеччини представить нове покоління роботів, оснащених ШІ та сенсорною технологією. За словами розробників, вони стануть найкращими у світі у своєму класі.

Також ми писали, що китайська компанія EngineAI продемонструвала, як їхній робот PM01 став першим у світі, хто успішно виконав переднє сальто серед гуманоїдних роботів. Виконавши трюк, робот отримав оплески від глядачів.