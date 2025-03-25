Роботизированный Джеки Чан — модель G1 от Unitree научилась делать кип-ап (видео)

Гуманоидный робот Unitree G1. Фото: скриншот/YouTube

Компания Unitree продолжает удивлять мир своими прорывами в робототехнике. Их уже известный гуманоидный робот G1 первым научился выполнять трюк "кип-ап" — движение в акробатике, во время которого объект мгновенно подпрыгивает из положения лежа на ноги.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Имея компактные размеры, робот G1 может поразить ловкостью и точностью движений. Компания постоянно занимается обновлением алгоритмов модели, что позволяет ему учиться выполнять сложные действия и демонстрировать высокий уровень контроля и адаптации.

В новом видео G1 также демонстрирует боевой разворотный удар вместе с тренером и ловко воспроизводит элементы тайцзицюань. Робот способен подняться из положения лежа лицом вверх, даже когда перед его "глазами" находится препятствие в виде сумки.

Еще один тест показал, как G1, получив толчок в спину во время ходьбы, сумел сохранить равновесие. Благодаря мгновенной корректировке положения ног, рук и тела он продемонстрировал рефлексы, близкие к человеческим.

Робот имеет 23 степени свободы, обеспечивающие стабильность и координацию движений. Его рост — 1,32 м, вес — 35 кг. Благодаря складной конструкции он легко транспортируется: в сложенном виде его габариты составляют всего 68,5x45x30 см.

Робот питается от съемного аккумулятора на 9000 мАч, что обеспечивает до 2 часов работы. Управление движениями осуществляет 8-ядерный процессор, а скорость передвижения достигает 2 м/с.

Напомним, компания Neura Robotics из Германии представит новое поколение роботов, оснащенных ИИ и сенсорной технологией. По словам разработчиков, они станут лучшими в мире в своем классе.

Также мы писали, что китайская компания EngineAI продемонстрировала, как их робот PM01 стал первым в мире, кто успешно выполнил переднее сальто среди гуманоидных роботов. Выполнив трюк, робот получил аплодисменты от зрителей.