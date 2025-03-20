Акробат зі штучним інтелектом — робот з Китаю виконав ідеальне бічне сальто

Гуманоїдний робот Unitree G1. Фото: скриншот/YouTube

Робототехнічна компанія Unitree з Китаю знову розширила межі спритності гуманоїдних роботів, представивши новітню модель G1. Компанія поділилася відео, на якому робот здатний виконувати сальто вбік.

Про це пише Interesting Engineering.

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Варто відзначити, що G1 виконав бічне сальто бездоганно, без жодних збоїв та пошкоджень під час програмування і знімання відео.

Компанія постійно займається оновленням алгоритмів робота, що дозволяє йому навчатися і виконувати складніші рухи з точністю та контролем.

Конструкція робота має 23 ступені свободи, які забезпечують чудову стабільність і координацію. При висоті 1,32 метра та вазі 35 кг він має складану конструкцію для компактного зберігання. Він оснащений технологією 3D LiDAR для сканування простору навколо себе, камерою глибини RealSense та мікрофонним масивом з функцією шумозаглушення для розпізнавання голосових команд.

Модель G1 працює від швидкозмінного акумулятора місткістю 9000 мАг, який дозволяє йому працювати до двох годин. Робот має 8-ядерний високопродуктивний процесор для керування суглобами рук, ніг і тулуба з електроприводом. Завдяки цьому він може досягати швидкості ходьби до 7,2 км/год.

Навчання робота G1 відбувається у віртуальному середовищі за допомогою симулятора Isaac від Nvidia, перш ніж приступити до фізичного виробництва. Робот може вивчати складну поведінку за допомогою навчання з підкріпленням, вдосконалюючи свої здібності в контрольованому цифровому середовищі.

Нагадаємо, компанія EngineAI представила гуманоїдного робота PM01, який став першою машиною, що успішно виконала переднє сальто. Компанія поділилася відеозаписом, на якому демонструється акробатичний трюк.

Також ми писали, що в Китаї представили робота-спортсмена, який пробіг 100 метрів за рекордний час. Дизайн робота натхнений чорною пантерою, що допомогло досягти необхідної швидкості.