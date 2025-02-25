Китайський гуманоїдний робот вперше виконав переднє сальто — відео

Китайський гуманоїдний робот PM01. Фото: скриншот/YouTube

Компанія EngineAI з Шеньчженя заявила, що їхня модель PM01 стала першим у світі гуманоїдним роботом, який успішно виконав переднє сальто. Відеозапис із демонстрацією цього акробатичного трюку вже зібрав чимало відгуків: на ньому робот отримує оплески від глядачів, а потім спокійно прямує через місцевий туристичний центр. За словами розробників, PM01 постійно вдосконалюється.

Про це пише Interesting Engineering.

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PM01 з'явився у грудні 2024 року і є зменшеною версією SE01 — флагманського гуманоїда від EngineAI, відомого своєю максимально наближеною до людської ходою. Саме демонстрація SE01 в жовтні 2024 року принесла компанії світове визнання завдяки реалістичним рухам робота.

Обидві моделі EngineAI — PM01 та SE01 — привертають увагу своєю спритністю та багатофункціональністю. У різних демонстраціях роботи штучного інтелекту помітні тренувальні сесії роботів, їхня співпраця з поліцією та робота в публічних місцях. Згідно з даними китайських державних ЗМІ, на які посилається сайт Mikekalil.com, поліція Шеньчженя тестує PM01 для можливого використання в інтеграції ШІ з правоохоронними структурами.

Виконувати переднє сальто складніше, аніж заднє, як для людей, так і для роботів, адже такий рух потребує перенесення ваги вперед. Це ускладнює контроль балансу та робить приземлення менш стабільним. Натомість під час заднього сальто центр маси зберігається краще, а ноги можуть сильніше відштовхуватися від поверхні та коригувати положення у польоті.

Ще одна перевага PM01 — невисокий зріст, що знижує загальний центр маси. Завдяки цьому йому потрібно менше крутного моменту для обертання і менше шансів перекинутися. Для роботів більшого розміру потрібні надміцні суглоби та кращий опір ударним навантаженням при приземленні.

Виконання складних акробатичних елементів електричними гуманоїдами є серйозним викликом. Електромотори забезпечують менше миттєвої потужності та крутного моменту, ніж гідравлічні системи, тож їм доводиться докладати більше зусиль для таких вправ, як сальто.

Завдяки нещодавній демонстрації PM01 з переднім сальто стартап EngineAI вкотре прикував до себе увагу світової спільноти, підтверджуючи, що гуманоїдні роботи стають дедалі спритнішими та універсальнішими.

Нагадаємо, у Китаї продемонстрували робота, який здатний здолати 100 метрів за рекордно короткий час. Цей проєкт реалізували фахівці Інституту інновацій у сфері гуманоїдних технологій Чжецзянського університету та стартапу Mirror Me з Ханчжоу.

Також ми писали, що команда Apple випробувала настільного робота з неймовірно реалістичними рухами. Відео з цією розробкою нещодавно опублікували на офіційному сайті Apple Machine Learning Research.