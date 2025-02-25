Китайский гуманоидный робот впервые выполнил переднее сальто — видео

ИИ-акробат — в Китае научили робота выполнять сальто вперед
Компания EngineAI из Шэньчжэня заявила, что их модель PM01 стала первым в мире гуманоидным роботом, который успешно выполнил переднее сальто. Видеозапись с демонстрацией этого акробатического трюка уже собрала немало отзывов: на ней робот получает аплодисменты от зрителей, а затем спокойно направляется через местный туристический центр. По словам разработчиков, PM01 постоянно совершенствуется.
Об этом пишет Interesting Engineering.
Что известно о роботе PM01 и акробатических трюках
PM01 появился в декабре 2024 года и является уменьшенной версией SE01 — флагманского гуманоида от EngineAI, известного своей максимально приближенной к человеческой походкой. Именно демонстрация SE01 в октябре 2024 года принесла компании мировое признание благодаря реалистичным движениям робота.
Обе модели EngineAI — PM01 и SE01 — привлекают внимание своей ловкостью и многофункциональностью. В различных демонстрациях работы искусственного интеллекта заметны тренировочные сессии роботов, их сотрудничество с полицией и работа в публичных местах. Согласно данным китайских государственных СМИ, на которые ссылается сайт Mikekalil.com, полиция Шэньчжэня тестирует PM01 для возможного использования в интеграции ИИ с правоохранительными структурами.
Выполнять переднее сальто сложнее, чем заднее, как для людей, так и для роботов, ведь такое движение требует переноса веса вперед. Это затрудняет контроль баланса и делает приземление менее стабильным. Зато во время заднего сальто центр массы сохраняется лучше, а ноги могут сильнее отталкиваться от поверхности и корректировать положение в полете.
Еще одно преимущество PM01 — невысокий рост, что снижает общий центр массы. Благодаря этому ему требуется меньше крутящего момента для вращения и меньше шансов опрокинуться. Для роботов большего размера требуются сверхпрочные суставы и лучшее сопротивление ударным нагрузкам при приземлении.
Выполнение сложных акробатических элементов электрическими гуманоидами является серьезным вызовом. Электромоторы обеспечивают меньше мгновенной мощности и крутящего момента, чем гидравлические системы, поэтому им приходится прилагать больше усилий для таких упражнений, как сальто.
Благодаря недавней демонстрации PM01 с передним сальто стартап EngineAI в очередной раз приковал к себе внимание мировой общественности, подтверждая, что гуманоидные роботы становятся все более ловкими и универсальными.
Напомним, в Китае продемонстрировали робота, который способен преодолеть 100 метров за рекордно короткое время. Этот проект реализовали специалисты Института инноваций в сфере гуманоидных технологий Чжэцзянского университета и стартапа Mirror Me из Ханчжоу.
Также мы писали, что команда Apple испытала настольного робота с невероятно реалистичными движениями. Видео с этой разработкой недавно опубликовали на официальном сайте Apple Machine Learning Research.
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