Акробат с искусственным интеллектом — робот из Китая выполнил идеальное боковое сальто

Гуманоидный робот Unitree G1. Фото: скриншот/YouTube

Робототехническая компания Unitree из Китая снова расширила границы ловкости гуманоидных роботов, представив новейшую модель G1. Компания поделилась видео, на котором робот способен выполнять сальто вбок.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Стоит отметить, что G1 выполнил боковое сальто безупречно, без каких-либо сбоев и повреждений во время программирования и съемки видео.

Компания постоянно занимается обновлением алгоритмов робота, что позволяет ему обучаться и выполнять сложные движения с точностью и контролем.

Конструкция робота имеет 23 степени свободы, которые обеспечивают превосходную стабильность и координацию. При высоте 1,32 метра и весе 35 кг он имеет складную конструкцию для компактного хранения. Он оснащен технологией 3D LiDAR для сканирования пространства вокруг себя, камерой глубины RealSense и микрофонным массивом с функцией шумоподавления для распознавания голосовых команд.

Модель G1 работает от быстросменного аккумулятора емкостью 9000 мАч, который позволяет ему работать до двух часов. Робот имеет 8-ядерный высокопроизводительный процессор для управления суставами рук, ног и туловища с электроприводом. Благодаря этому он может достигать скорости ходьбы до 7,2 км/ч.

Обучение робота G1 происходит в виртуальной среде с помощью симулятора Isaac от Nvidia, прежде чем приступить к физическому производству. Робот может изучать сложное поведение с помощью обучения с подкреплением, совершенствуя свои способности в контролируемой цифровой среде.

Напомним, компания EngineAI представила гуманоидного робота PM01, который стал первой машиной, успешно выполнившей переднее сальто. Компания поделилась видеозаписью, на которой демонстрируется акробатический трюк.

Также мы писали, что в Китае представили робота-спортсмена, который пробежал 100 метров за рекордное время. Дизайн робота вдохновлен черной пантерой, что помогло достичь необходимой скорости.