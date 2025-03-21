Німецька компанія презентувала робота 4NE-1 — вона називає його найкращим у світі

Гуманоїдний робот Neura 4NE-1. Фото: скриншот/YouTube

Німецька компанія Neura Robotics представить нове покоління роботів, оснащених штучним інтелектом та сенсорною технологією. Це буде третє покоління людиноподібного робота 4NE-1, який, за словами розробників, стане найкращим у своєму класі.

Про це пише Interesting Engineering.

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Neura Robotics спеціалізується на створенні передових роботів із сенсорними можливостями, що дозволяють їм аналізувати навколишнє середовище через зір, слух і дотик. В умовах загострення конкуренції у сфері автоматизації між Європою, США та Китаєм запуск 4NE-1 є частиною європейської стратегії збереження лідерських позицій у галузі робототехніки.

У січні 2025 року компанія залучила 120 млн доларів інвестицій, що дозволить прискорити розробку так званих "когнітивних" роботів — пристроїв, здатних сприймати та обробляти інформацію на вищому рівні.

Neura Robotics вперше представила концепцію 4NE-1 минулого року. Новий робот має висоту 1,8 метра та важить 80 кг. Він здатний переносити вантажі до 15 кг та розвивати швидкість до 3 км/год.

Його головна особливість — змінні передпліччя, які можна адаптувати для виконання різних завдань як у побуті, так і в промисловості.

Розробка 4NE-1 відбувалася у співпраці з Nvidia, яка надала свої ШІ-сервіси, моделі та обчислювальні платформи. Завдяки цьому Neura змогла значно скоротити час на створення нового покоління роботів. У нещодавно опублікованому відео компанія продемонструвала, як робот виконує різні побутові завдання, підтверджуючи його потенціал для домашнього використання.

Завдяки сенсорній "шкірі" та технології навчання з підкріпленням 4NE-1 може з часом покращувати свої навички та адаптуватися до умов роботи. У Neura Robotics зазначають, що робот стане справжнім помічником у виконанні рутинних завдань, дозволяючи людям більше часу приділяти творчості та відпочинку.

"Це буде найкращий робот на ринку. У червні ми покажемо щось, що перевершить усі інші гуманоїдні роботи на планеті", — заявив генеральний директор компанії Девід Регер у подкасті TechFirst.

Neura Robotics розвиває не лише робототехніку, а й інноваційне програмне забезпечення. Її хмарна платформа Neuraverse створена як маркетплейс для роботизованих можливостей та операційна система для когнітивних роботів.

Це відрізняє компанію від багатьох конкурентів, які зосереджуються виключно на апаратному забезпеченні. Завдяки Neuraverse розробники можуть створювати нові застосунки для роботів та розширювати їхні можливості.

Нагадаємо, компанія Unitree з Китаю розширила межі спритності гуманоїдних роботів. Вони представили модель G1 та поділилися відео, де машина ідеально виконує бічне сальто.

Також ми писали, що компанія EngineAI показала робота PM01, який став першою гуманоїдною машиною, що успішно виконала переднє сальто. Вони поділилися відео, де робот виконує трюк перед публікою під їхні оплески.