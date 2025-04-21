Роботы проиграли людям в первом полумарафоне в Пекине — за какое время финишировали

Робот на первом полумарафоне против людей. Фото: Reuters

В Пекине состоялся первый в мире полумарафон для человекоподобных роботов — впрочем, они финишировали далеко позади людей. В субботу более двадцати двуногих машин вышли на дистанцию 21 км в юго-восточном районе Ичжуань, где сосредоточены многочисленные столичные IT-компании, соревнуясь наряду с 12 000 бегунами-любителями.

Об этом пишет CNN.

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Гонки стали демонстрацией китайских достижений в области гуманоидов на фоне конкуренции с США, которые пока опережают по сложности моделей. Роботы разных форм и размеров двинулись из загородного парка и должны были преодолеть незначительные подъемы и изгибы трассы. Как и люди, они "заправлялись" в пути: инженеры меняли батареи, а при необходимости даже заменяли сами аппараты, что стоило команде десятиминутного штрафа.

Первым среди машин финишировал Tiangong Ultra, созданный Пекинским центром инноваций в области гуманоидов, показав результат 2 ч 40 мин. Для сравнения, мировой рекорд среди людей составляет 56:42, а победитель мужского забега в тот день прибежал за 1 ч 2 мин. Несмотря на отставание, профессор штата Орегон Алан Ферн признал время роботов неожиданно высоким и отметил, что лидера в мировой гонке гуманоидов пока нет.

По словам технического директора центра Тана Цзяня, успех Tiangong Ultra обеспечили длинные "ноги" и алгоритм, имитирующий человеческий бег. Батареи меняли только трижды. Однако 1,8-метрового робота, как и большинство его "коллег", постоянно страховал ассистент, чтобы предотвратить падение. Некоторые машины шли даже на "поводке" или под дистанционным управлением.

Соревнование прошло на фоне государственной стратегии: в 2023 году Министерство промышленности и информатизации Китая назвало гуманоидов "новым фронтиром технологической конкуренции" и поставило на 2025 год цель массового производства. А пока, хотя ролики с китайскими роботами, катающимися на велосипедах или выполняющими сальто, собирают миллионы просмотров, субботний забег показал: по крайней мере в беге люди все еще впереди.

Напомним, китайская компания Unitree поделилась новым видео с трюком, которому научился их гуманоидный робот G1. Он является первым, кто смог выполнить акробатический трюк "кип-ап".

Также мы писали, что гуманоидный робот G1 научился выполнять и другие акробатические трюки. Компания Unitree поделилась видео, где он выполняет почти идеальное сальто вбок.