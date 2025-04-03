Несподівана заявка — творець OnlyFans хоче викупити TikTok в США

Логотип платформи OnlyFans на екрані смартфона. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto

Тім Стоклі, відомий як засновник платформи контенту для дорослих OnlyFans, несподівано виступив із заявою про намір придбати американські операції TikTok у китайської компанії ByteDance. Свою заявку на придбання Стоклі подав від імені Zoop — стартапу, який він співзаснував з Ар-Джей Філліпсом.

Про це пише Wired.

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ByteDance перебуває у критичній ситуації: згідно із законом, ухваленим у січні, компанія має до 5 квітня укласти угоду зі США або зіштовхнутися із забороною TikTok на американському ринку. Як зазначив генеральний директор Zoop Ар-Джей Філліпс, цей процес відбувається безпосередньо під контролем Білого дому, а не за звичними корпоративними процедурами ByteDance.

Коментувати деталі перемовин Філліпс відмовився, пояснивши лише, що юристи знайшли потрібну контактну особу для започаткування переговорів.

Філліпс наголошує, що їхня команда прагне побудувати платформу з фокусом на інтересах творців контенту. На його думку, саме контентмейкери забезпечують трафік, тому вони заслуговують на справедливу частку рекламного доходу.

"Для нас насамперед важливі інтереси творців, а не акціонерів", — пояснює він.

На додачу до пропозиції від Zoop та Hbar, цього тижня про свої плани придбати TikTok оголосила й Amazon — утім, згідно з публікаціями в американських ЗМІ, серйозність цієї заявки викликає сумніви.

Китайський власник TikTok ризикує потрапити під заборону через побоювання уряду США, що китайська влада може отримати доступ до даних американських користувачів. Однак підтримка з боку The Hbar Foundation, яка розвиває мережу Hedera (її описують як безпечний, прозорий та орієнтований на корпоративний рівень блокчейн), може допомогти переконати американську сторону в безпечності угоди.

Тепер залишається дочекатися рішення адміністрації Дональда Трампа: чи погодиться вона з баченням, яке відстоюють Стоклі та Філліпс, і чи залишиться TikTok на американському ринку після 5 квітня.

Нагадаємо, раніше Microsoft вела переговори щодо придбання TikTok. Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити війну торгів за додаток.

Також ми писали, що Ілон Маск спростував чутки про його намір придбати TikTok. Мільярдер заявив, що ніколи не розглядав такої можливості, оскільки не знає, що робити з платформою.