Неожиданная заявка — создатель OnlyFans хочет выкупить TikTok в США

Логотип платформы OnlyFans на экране смартфона. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto

Тим Стокли, известный как основатель платформы для контента для взрослых OnlyFans, неожиданно выступил с заявлением о намерении приобрести американские операции TikTok у китайской компании ByteDance. Свою заявку на приобретение Стокли подал от имени Zoop — стартапа, который он соосновал с Ар-Джей Филлипсом.

Об этом пишет Wired.

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ByteDance находится в критической ситуации: согласно закону, принятому в январе, компания должна до 5 апреля заключить соглашение с США или столкнуться с запретом TikTok на американском рынке. Как отметил генеральный директор Zoop Ар-Джей Филлипс, этот процесс происходит непосредственно под контролем Белого дома, а не по привычным корпоративным процедурам ByteDance.

Комментировать детали переговоров Филлипс отказался, объяснив лишь, что юристы нашли нужное контактное лицо для начала переговоров.

Филлипс отмечает, что их команда стремится построить платформу с фокусом на интересах создателей контента. По его мнению, именно контент-мейкеры обеспечивают трафик, поэтому они заслуживают справедливой доли рекламного дохода.

"Для нас прежде всего важны интересы создателей, а не акционеров", — объясняет он.

В дополнение к предложению от Zoop и Hbar, на этой неделе о своих планах приобрести TikTok объявила и Amazon — впрочем, согласно публикациям в американских СМИ, серьезность этой заявки вызывает сомнения.

Китайский владелец TikTok рискует попасть под запрет из-за опасений правительства США, что китайские власти могут получить доступ к данным американских пользователей. Однако поддержка со стороны The Hbar Foundation, которая развивает сеть Hedera (ее описывают как безопасный, прозрачный и ориентированный на корпоративный уровень блокчейн), может помочь убедить американскую сторону в безопасности сделки.

Теперь остается дождаться решения администрации Дональда Трампа: согласится ли она с видением, которое отстаивают Стокли и Филлипс, и останется ли TikTok на американском рынке после 5 апреля.

Напомним, ранее Microsoft вела переговоры о приобретении TikTok. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть войну торгов за приложение.

Также мы писали, что Илон Маск опроверг слухи о его намерении приобрести TikTok. Миллиардер заявил, что никогда не рассматривал такой возможности, поскольку не знает, что делать с платформой.