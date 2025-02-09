Маск не буде купувати TikTok — причини

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не має наміру купувати платформу TikTok. У США намагаються заборонити цей додаток через побоювання у контексті національної безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Маск не буде купувати TikTok

Бізнесмен заявив, що не має наміру купувати платформу, яка в США налічує близько 170 млн користувачів, і не розглядав варіанти того, як би з нею працював.

"Я не висловлював бажання купити TikTok, і так само у мене немає жодних планів з приводу того, що я робив би, якби був власником", — сказав Ілон Маск.

Він додав, що сам він не використовує цей застосунок і не знайомий з його форматом.

"Я не поспішаю купувати TikTok, я взагалі рідко купую компанії", — сказав Маск, зазначивши, що його мільярдна покупка соціальної мережі Twitter, тепер перейменованої в X, була винятком.

У січні з'явилася інформація, що TikTok може уникнути заборони в США, якщо його купить американський власник. Зазначалося, що одним із можливих покупців є Ілон Маск, який є близьким союзником Дональда Трампа.

Нагадаємо, що компанія Microsoft веде переговори щодо придбання TikTok. У США може розпочатися війна торгів за додаток.

До цього, 19 січня TikTok припинив роботу у США через заборону влади. Користувачі не могли зайти у свої акаунти.