Маск не будет покупать TikTok - причины

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не намерен покупать платформу TikTok. В США пытаются запретить это приложение из-за опасений в контексте национальной безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Маск не будет покупать TikTok

Бизнесмен заявил, что не намерен покупать платформу, которая в США насчитывает около 170 млн пользователей, и не рассматривал варианты того, как бы с ней работал.

"Я не выражал желания купить TikTok, и так же у меня нет никаких планов по поводу того, что я делал бы, если бы был владельцем", — сказал Илон Маск.

Он добавил, что сам он не использует это приложение и не знаком с его форматом.

"Я не спешу покупать TikTok, я вообще редко покупаю компании", — сказал Маск, отметив, что его миллиардная покупка социальной сети Twitter, теперь переименованной в X, была исключением.

В январе появилась информация, что TikTok может избежать запрета в США, если его купит американский владелец. Отмечалось, что одним из возможных покупателей является Илон Маск, который является близким союзником Дональда Трампа.

Напомним, что компания Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В США может начаться война торгов за приложение.

До этого, 19 января TikTok прекратил работу в США из-за запрета властей. Пользователи не могли зайти в свои аккаунты.