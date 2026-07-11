Телефон повільно працює: як швидко та просто розвантажити його

Смартфони в руках. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може почати працювати повільніше через велику кількість фонових процесів і застосунків, які постійно навантажують оперативну пам'ять. Просте перезавантаження раз на кілька днів допомагає очистити систему від тимчасових даних, усунути дрібні збої та повернути пристрою швидкодію.

Про те, як часто варто перезавантажувати смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Як перезавантаження впливає на роботу смартфона

Смартфони працюють за схожим із комп'ютерами принципом: десятки процесів і застосунків одночасно використовують оперативну пам'ять, а фонові завдання забирають частину ресурсів пристрою.

Під час перезавантаження всі ці процеси зупиняються та запускаються заново. Завдяки цьому система очищає оперативну пам'ять від накопичених тимчасових даних, виправляє дрібні збої та повторно розподіляє відеопам'ять, необхідну для роботи графічного ядра.

У результаті застосунки можуть відкриватися швидше, а ризик зависань, перегріву та проблем із камерою або бездротовими модулями зменшується.

Читайте також:

Коли варто перезавантажити смартфон

Перезавантаження варто спробувати насамперед, якщо смартфон почав гальмувати, перестав бачити SIM-картку або не може під'єднатися до Wi-Fi.

Хоча iOS та Android розроблені для стабільної роботи без частих перезапусків, Android-смартфони через велику кількість різних оболонок можуть частіше стикатися з дрібними збоями.

Саме тому деякі виробники, зокрема Samsung, дозволяють налаштувати автоматичне перезавантаження пристрою за розкладом.

Як часто потрібно перезавантажувати телефон

Фахівці радять перезавантажувати смартфон щонайменше раз на тиждень. Цього достатньо, щоб очистити оперативну пам'ять від накопичених даних і зменшити навантаження на систему.

Для звичайного користувача суттєвої різниці між перезавантаженням і повним вимкненням пристрою майже немає.

Смартфон можна вимкнути на кілька хвилин, після чого знову запустити — це допоможе системі почати роботу заново без накопичених фонових процесів.

Раніше Новини.LIVE писали, що реклама на смартфоні може з'являтися не лише в застосунках і браузері, а й безпосередньо в системному інтерфейсі. Велика кількість рекламних оголошень здатна не тільки заважати користуванню пристроєм, а й негативно впливати на його швидкодію.

Також Новини.LIVE розповідали, що кнопки регулювання гучності на Android можуть мати значно більше функцій, ніж здається. Залежно від моделі смартфона їх можна використовувати для фотографування, керування дзвінками та будильниками, запуску окремих функцій або примусового перезавантаження пристрою.