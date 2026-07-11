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Это простое действие заставит телефон работать намного быстрее

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 16:32
Телефон работает медленно: как быстро и просто разгрузить его
Смартфоны в руках. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон может начать работать медленнее из-за большого количества фоновых процессов и приложений, которые постоянно нагружают оперативную память. Простая перезагрузка раз в несколько дней помогает очистить систему от временных данных, устранить мелкие сбои и вернуть устройству быструю работу.

О том, как часто следует перезагружать смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Как перезагрузка влияет на работу смартфона

Смартфоны работают по принципу, схожему с компьютерами: десятки процессов и приложений одновременно используют оперативную память, а фоновые задачи отнимают часть ресурсов устройства.

Во время перезагрузки все эти процессы останавливаются и запускаются заново. Благодаря этому система очищает оперативную память от накопленных временных данных, устраняет мелкие сбои и заново распределяет видеопамять, необходимую для работы графического ядра.

В результате приложения могут открываться быстрее, а риск зависаний, перегрева и проблем с камерой или беспроводными модулями снижается.

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Когда стоит перезагрузить смартфон

Перезагрузку стоит попробовать в первую очередь, если смартфон начал тормозить, перестал распознавать SIM-карту или не может подключиться к Wi-Fi.

Хотя iOS и Android разработаны для стабильной работы без частых перезапусков, Android-смартфоны из-за большого количества различных оболочек могут чаще сталкиваться с мелкими сбоями.

Именно поэтому некоторые производители, в частности Samsung, позволяют настроить автоматическую перезагрузку устройства по расписанию.

Как часто нужно перезагружать телефон

Специалисты рекомендуют перезагружать смартфон как минимум раз в неделю. Этого достаточно, чтобы очистить оперативную память от накопленных данных и снизить нагрузку на систему.

Для обычного пользователя существенной разницы между перезагрузкой и полным выключением устройства почти нет.

Смартфон можно выключить на несколько минут, а затем снова включить — это поможет системе начать работу заново без накопившихся фоновых процессов.

Ранее Новини.LIVE писали, что реклама на смартфоне может появляться не только в приложениях и браузере, но и непосредственно в системном интерфейсе. Большое количество рекламных объявлений способно не только мешать пользованию устройством, но и негативно влиять на его производительность.

Также Новини.LIVE рассказывали, что кнопки регулировки громкости на Android могут иметь гораздо больше функций, чем кажется. В зависимости от модели смартфона их можно использовать для фотографирования, управления звонками и будильниками, запуска отдельных функций или принудительной перезагрузки устройства.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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