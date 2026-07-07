Как отключить рекламу на телефоне: простые способы без лишних приложений

Реклама на смартфоне и смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Реклама на смартфоне может появляться в приложениях, браузере и даже в системных меню. Она не только раздражает, но и может замедлять работу устройства.

О том, как самостоятельно удалить большинство объявлений без лишних программ, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.ua.

Как отключить рекламу на Android

На Android назойливые уведомления чаще всего появляются из-за чрезмерных разрешений, которые пользователь предоставляет приложениям.

Чтобы убрать такую рекламу, нужно зайти в настройки смартфона, открыть раздел приложений и уведомлений и поочередно отключить показ уведомлений для приложений, которые беспокоят.

Эти действия помогут избавиться от баннеров в панели уведомлений или при работе с экраном.

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Если требуется более полная фильтрация трафика, можно использовать блокировщики рекламы. Они эффективны, но, как правило, платные. Бесплатной, но менее всеобъемлющей альтернативой является Adblock Fast. При этом у этого сервиса нет украинского перевода.

Как отключить рекламу на iPhone

На смартфонах Apple реклама встречается реже, но иногда она все равно появляется в виде уведомлений.

Чтобы отключить её, нужно открыть меню уведомлений, найти список приложений и отменить разрешения для тех приложений, которые отправляют лишнюю информацию.

Как убрать рекламу в браузере

Реклама в интернете — отдельная проблема, ведь сайты могут показывать баннеры, видео и всплывающие окна. Самым надежным решением в таком случае является установка расширения-блокировщика.

На Android его можно скачать из Google Play Store. В частности, популярный AdGuard блокирует рекламу и защищает конфиденциальность, предотвращая отслеживание со стороны сайтов. Для браузеров на iPhone также доступны подобные расширения, хотя система имеет определенные ограничения.

Как отключить рекламу на Xiaomi

Устройства Xiaomi часто могут показывать рекламу даже в системных приложениях.

Чтобы убрать такие объявления, в настройках нужно отключить показ рекомендаций на рабочем столе. Также в меню "Все приложения" стоит отключить опцию "Получать рекомендации".

В разделе "Пароли и безопасность" нужно перейти в "Конфиденциальность" и отказаться от персонализированной рекламы.

Также стоит отключить сервис MSA, который отвечает за большинство объявлений.

Ранее Новини.LIVE писали, что раньше после покупки нового Android-смартфона приходилось сразу устанавливать целый набор "обязательных" программ. Теперь многие из них стали лишними, ведь система и встроенные приложения уже умеют выполнять те же задачи без дополнительного ПО.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на экране смартфона иногда появляется маленькая цветная точка, которую легко не заметить или проигнорировать. На самом деле именно она может подсказать, что какое-то приложение получило доступ к камере, микрофону или другому чувствительному датчику.