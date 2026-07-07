Як вимкнути рекламу на телефоні: прості способи без зайвих програм

Реклама на смартфоні та смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Реклама на смартфоні може з'являтися в застосунках, браузері та навіть у системних меню. Вона не лише дратує, а й може уповільнювати роботу пристрою.

Про те, як самостійно прибрати більшість оголошень без зайвих програм, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.ua.

Як вимкнути рекламу на Android

На Android надокучливі повідомлення найчастіше з'являються через надмірні дозволи, які користувач надає застосункам.

Щоб прибрати такі оголошення, потрібно зайти в налаштування смартфона, відкрити розділ додатків і сповіщень та послідовно вимкнути показ повідомлень для програм, які турбують.

Такі дії допоможуть позбутися банерів у шторці сповіщень або під час роботи з екраном.

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Якщо потрібно повніше фільтрувати трафік, можна використовувати блокувальники реклами. Вони ефективні, але зазвичай платні. Безплатною, але менш всеосяжною альтернативою є Adblock Fast. Водночас цей сервіс не має українського перекладу.

Як вимкнути рекламу на iPhone

На смартфонах Apple реклама трапляється рідше, але іноді вона все одно надходить у вигляді сповіщень.

Щоб вимкнути її, потрібно відкрити меню повідомлень, знайти перелік програм і скасувати дозволи для застосунків, які надсилають зайву інформацію.

Як прибрати рекламу в браузері

Оголошення в інтернеті є окремою проблемою, адже сайти можуть показувати банери, відео та спливаючі вікна. Найнадійнішим рішенням у такому випадку є встановлення розширення-блокувальника.

На Android його можна завантажити з Google Play Store. Зокрема, популярний AdGuard блокує рекламу і захищає приватність, запобігаючи стеженню з боку сайтів. Для браузерів на iPhone також доступні подібні розширення, хоча система має певні обмеження.

Як вимкнути рекламу на Xiaomi

Пристрої Xiaomi часто можуть показувати рекламу навіть у системних застосунках.

Щоб прибрати такі оголошення, у налаштуваннях потрібно вимкнути показ рекомендацій на робочому столі. Також у меню "Усі додатки" варто відключити опцію "Отримувати рекомендації".

У розділі "Паролі і безпека" потрібно перейти до "Конфіденційності" та відмовитися від персоналізованої реклами.

Також варто деактивувати сервіс MSA, який відповідає за більшість оголошень.

Раніше Новини.LIVE писали, що колись після купівлі нового Android-смартфона доводилося одразу встановлювати цілий набір "обов'язкових" програм. Тепер багато з них стали зайвими, адже система та вбудовані застосунки вже вміють виконувати ті самі завдання без додаткового софту.

Також Новини.LIVE розповідали, що на екрані смартфона іноді з'являється маленька кольорова крапка, яку легко не помітити або проігнорувати. Насправді саме вона може підказати, що певний застосунок отримав доступ до камери, мікрофона чи іншого чутливого сенсора.