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Главная Технологии ТОП-3 приложения, которые нужно установить на каждый смартфон

ТОП-3 приложения, которые нужно установить на каждый смартфон

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 16:32
Телефон действительно станет "умным": 3 приложения, которые стоит установить
Приложения на смартфоне и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон может пригодиться не только для звонков, сообщений и социальных сетей. Некоторые дополнительные приложения помогают лучше следить за зарядом батареи, удобнее управлять фотографиями и быстрее находить информацию.

О приложениях, которые стоит установить на смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ITsider.

AccuBattery

AccuBattery работает как цифровой помощник для аккумулятора смартфона.

После установки приложение позволяет отслеживать циклы зарядки с момента установки. Программа помогает лучше понять, как привычки зарядки влияют на состояние аккумулятора.

Также AccuBattery дает советы, которые могут помочь продлить срок службы аккумулятора. Такое приложение может быть полезно для тех, кто хочет дольше сохранить производительность телефона.

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Simple Gallery

Simple Gallery — это приложение для просмотра и управления фото и видео.

Оно имеет простой, но функциональный интерфейс и делает акцент на конфиденциальности пользователя. Открытый исходный код обеспечивает прозрачную работу приложения.

В то же время отсутствие рекламы и сбора персональных данных делает Simple Gallery безопасным вариантом для тех, кто ценит конфиденциальность.

Perplexity

Perplexity предлагает другой подход к поиску в Интернете.

Вместо просмотра десятков сайтов пользователь получает краткие ответы, сгенерированные с помощью ИИ. К ответам добавляются активные ссылки на источники.

Приложение работает не только с текстовыми запросами. В нем можно использовать голосовой поиск или камеру, чтобы находить объекты или переводить надписи. Для пользователей, уставших от обычного Google, Perplexity может стать полезной альтернативой.

Ранее Новини.LIVE писали, что раньше после покупки нового Android-смартфона приходилось сразу устанавливать целый набор "обязательных" приложений. Теперь многие из них стали лишними, ведь система и встроенные приложения уже умеют выполнять те же задачи без дополнительного ПО.

Также Новини.LIVE рассказывали, что замена одного приложения на Android может изменить впечатления от смартфона без сброса настроек и вмешательства в систему. Речь идет о Nova Launcher — лаунчере, который обновляет главный экран и может визуально ускорить работу телефона.

приложения для Android-смартфона функции смартфона Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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