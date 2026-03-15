5 самых необходимых приложений для Android, которыми стоит пользоваться в 2026 году

В Google Play остаются миллионы Android-приложений, но лишь часть из них действительно закрепляется в ежедневном использовании. К самым полезным решениям в 2026 году попали приложения, ориентированные на практические бытовые задачи.

Об этом пишет издание BGR.

Blip для передачи файлов

Первым в списке назван Blip — сервис для передачи файлов между Android, iOS, Mac и Windows. Приложение поддерживает фото, видео и другие файлы без ограничений по формату и без сжатия, а передача происходит напрямую между устройствами без использования облачного сервера.

Blip имеет более 500 тысяч загрузок в Google Play. Это решение для тех, кто хочет обмениваться файлами между различными платформами без дополнительных носителей и сторонних сервисов.

BitWarden для управления паролями

В список также вошел BitWarden как инструмент для управления паролями. Присутствует бесплатный тариф с поддержкой неограниченного количества устройств и синхронизации, а также открытая архитектуру сервиса.

BitWarden использует AES-256 и сквозное шифрование, а количество загрузок в Google Play превышает 5 миллионов. Приложение может хранить данные доступа на разных устройствах без ограничений в рамках бесплатного плана.

AnyList для списков покупок

Еще одним приложением в подборке стало AnyList, которое позиционируется не только как список покупок, а как инструмент для планирования питания. Сервис позволяет импортировать рецепты, добавлять ингредиенты в списки, планировать меню через календарь и отслеживать цены.

В Google Play приложение имеет более 1 миллиона загрузок и рейтинг 4,8 из 5. Сервис можно использовать не только для продуктов, но и для других личных списков.

Poweramp для прослушивания музыки

Для прослушивания музыки без привязки к стриминговым платформам рекомендуется Poweramp. Он поддерживает большое количество аудиоформатов, имеет возможности тонкой настройки звука, офлайн-библиотеку и гибкий интерфейс.

Приложение работает с 2010 года, а его рейтинг сформирован на основе более чем миллиона отзывов пользователей. Базовая версия является бесплатной, но для открытия всех функций требуется оплата.

Sleep as Android для контроля сна

Пятым сервисом названо Sleep as Android — приложение с функциями "умного" будильника и отслеживания циклов сна. Программа пытается будить пользователя в легкой фазе сна, а также поддерживает бесконтактное sonar-отслеживание, напоминание о времени сна и дополнительные сценарии для отключения будильника.

Приложение имеет более 10 миллионов загрузок в Play Store и среднюю оценку 4,5. Это сервис для тех, кто хочет лучше контролировать режим отдыха.

Возможности Android-смартфона в значительной степени зависят от того, какие сервисы установлены на устройстве. Кроме стандартных функций системы, пользователи часто добавляют отдельные приложения.

Еще одна распространенная проблема — почти заполненное хранилище. Когда свободного места остается очень мало, система начинает работать медленнее.