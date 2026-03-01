3 приложения для Android, которые сделают смартфон удобнее — что нужно установить

Приложения на смартфоне и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Один и тот же смартфон может ощущаться по-разному в использовании, если заменить или дополнить стандартные функции подходящими сервисами. Некоторые приложения способны раскрыть потенциал вашего устройства на полную.

О них пишет ITsider.

Какие приложения стоит установить на телефон

AccuBattery

AccuBattery позиционируется как инструмент контроля состояния батареи. После установки приложение отслеживает циклы зарядки и помогает видеть, как привычки зарядки влияют на аккумулятор с момента установки.

Simple Gallery

Simple Gallery — приложение для просмотра и управления фото и видео с простым интерфейсом и акцентом на приватность. Оно имеет открытый исходный код, отсутствующую рекламу и заявленный отказ от сбора персональных данных, из-за чего его нередко используют как альтернативу встроенной галерее на Android.

Perplexity

Perplexity представляет поиск как формат коротких ответов, сформированных с помощью ИИ, с активными ссылками на первоисточники. Кроме текстовых запросов, поддерживаются голосовой поиск и использование камеры — в частности для поиска объектов или перевода надписей.

В то же время даже лучшие приложения не компенсируют базовые проблемы системы. На Android со временем накапливается кэш, который может замедлять работу устройства и занимать память.

А для контроля автономности важно учитывать естественный износ батареи: уровень деградации можно проверить через сервисное меню или специальные приложения, чтобы понимать реальное состояние аккумулятора.