Телефон справді стане розумним — 3 застосунки, які варто встановити

Смартфон на Android може бути значно кориснішим у повсякденних задачах, якщо доповнити його базові можливості кількома окремими сервісами. Йдеться про інструменти для контролю акумулятора, керування медіафайлами та швидшого пошуку інформації.

Про них пише ITsider.

Які застосунки варто встановити на телефон

AccuBattery

AccuBattery позиціюється як інструмент контролю стану батареї. Після встановлення застосунок відстежує цикли заряджання й допомагає бачити, як звички заряджання впливають на акумулятор із моменту інсталяції.

Simple Gallery

Simple Gallery — застосунок для перегляду та керування фото й відео з простим інтерфейсом і акцентом на приватність. Він має відкритий вихідний код, відсутню рекламу та заявлену відмову від збору персональних даних, через що його нерідко використовують як альтернативу вбудованій галереї на Android.

Perplexity

Perplexity подає пошук як формат коротких відповідей, сформованих за допомогою ШІ, з активними посиланнями на першоджерела. Окрім текстових запитів, підтримуються голосовий пошук і використання камери — зокрема для пошуку об'єктів або перекладу написів.

Водночас навіть найкращі застосунки не компенсують базових проблем системи. На Android із часом накопичується кеш, який може уповільнювати роботу пристрою та займати пам'ять.

А для контролю автономності важливо враховувати природний знос батареї: рівень деградації можна перевірити через сервісне меню або спеціальні застосунки, щоб розуміти реальний стан акумулятора.