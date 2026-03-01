Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології ТОП-3 застосунки, які потрібно встановити на кожен смартфон

ТОП-3 застосунки, які потрібно встановити на кожен смартфон

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 06:32
Телефон справді стане розумним — 3 застосунки, які варто встановити
Застосунки на смартфоні та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон на Android може бути значно кориснішим у повсякденних задачах, якщо доповнити його базові можливості кількома окремими сервісами. Йдеться про інструменти для контролю акумулятора, керування медіафайлами та швидшого пошуку інформації.

Про них пише ITsider.

Реклама
Читайте також:

Які застосунки варто встановити на телефон

AccuBattery

AccuBattery позиціюється як інструмент контролю стану батареї. Після встановлення застосунок відстежує цикли заряджання й допомагає бачити, як звички заряджання впливають на акумулятор із моменту інсталяції.

Simple Gallery

Simple Gallery — застосунок для перегляду та керування фото й відео з простим інтерфейсом і акцентом на приватність. Він має відкритий вихідний код, відсутню рекламу та заявлену відмову від збору персональних даних, через що його нерідко використовують як альтернативу вбудованій галереї на Android.

Perplexity

Perplexity подає пошук як формат коротких відповідей, сформованих за допомогою ШІ, з активними посиланнями на першоджерела. Окрім текстових запитів, підтримуються голосовий пошук і використання камери — зокрема для пошуку об'єктів або перекладу написів.

Водночас навіть найкращі застосунки не компенсують базових проблем системи. На Android із часом накопичується кеш, який може уповільнювати роботу пристрою та займати пам'ять.

А для контролю автономності важливо враховувати природний знос батареї: рівень деградації можна перевірити через сервісне меню або спеціальні застосунки, щоб розуміти реальний стан акумулятора.

Android телефони додаток смартфон корисні поради функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації