5 найнеобхідніших додатків для Android, якими варто користуватися у 2026 році

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 5 найнеобхідніших застосунків для Android у 2026 році

5 найнеобхідніших застосунків для Android у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 12:32
Android-смартфон поруч з іграшковим Android. Фото: Unsplash

У Google Play залишаються мільйони Android-застосунків, але лише частина з них справді закріплюється у щоденному використанні. До найкорисніших рішень у 2026 році потрапили застосунки, орієнтовані на практичні побутові завдання.

Про це пише видання BGR.

Реклама
Blip для передавання файлів

Першим у списку названо Blip — сервіс для передавання файлів між Android, iOS, Mac і Windows. Застосунок підтримує фото, відео та інші файли без обмежень за форматом і без стиснення, а передавання відбувається напряму між пристроями без використання хмарного сервера.

Blip має понад 500 тисяч завантажень у Google Play. Це рішення для тих, хто хоче обмінюватися файлами між різними платформами без додаткових носіїв і сторонніх сервісів.

BitWarden для керування паролями

До переліку також увійшов BitWarden як інструмент для керування паролями. Присутній безплатний тариф із підтримкою необмеженої кількості пристроїв і синхронізації, а також відкрита архітектуру сервіса.

BitWarden використовує AES-256 і наскрізне шифрування, а кількість завантажень у Google Play перевищує 5 мільйонів. Застосунок може зберігати дані доступу на різних пристроях без обмежень у межах безплатного плану.

AnyList для списків покупок

Ще одним застосунком у добірці став AnyList, який позиціюється не лише як список покупок, а як інструмент для планування харчування. Сервіс дозволяє імпортувати рецепти, додавати інгредієнти до списків, планувати меню через календар і відстежувати ціни.

У Google Play застосунок має понад 1 мільйон завантажень і рейтинг 4,8 із 5. Сервіс можна використовувати не тільки для продуктів, а й для інших особистих списків.

Poweramp для прослуховування музики

Для прослуховування музики без прив'язки до стримінгових платформ рекомендується Poweramp. Він підтримує велику кількість аудіоформатів, має можливості тонкого налаштування звуку, офлайн-бібліотеку та гнучкий інтерфейс.

Застосунок працює з 2010 року, а його рейтинг сформовано на основі більш ніж мільйона відгуків користувачів. Базова версія є безплатною, але для відкриття всіх функцій потрібна оплата.

Sleep as Android для контролю сну

П'ятим сервісом названо Sleep as Android — застосунок із функціями "розумного" будильника та відстеження циклів сну. Програма намагається будити користувача у легшій фазі сну, а також підтримує безконтактне sonar-відстеження, нагадування про час сну та додаткові сценарії для вимкнення будильника.

Застосунок має понад 10 мільйонів завантажень у Play Store та середню оцінку 4,5. Це сервіс для тих, хто хоче краще контролювати режим відпочинку.

Можливості Android-смартфона значною мірою залежать від того, які сервіси встановлені на пристрої. Окрім стандартних функцій системи, користувачі часто додають окремі застосунки.

Ще одна поширена проблема — майже заповнене сховище. Коли вільного місця залишається дуже мало, система починає працювати повільніше.

застосунки для Android-смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації