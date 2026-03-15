5 найнеобхідніших додатків для Android, якими варто користуватися у 2026 році

У Google Play залишаються мільйони Android-застосунків, але лише частина з них справді закріплюється у щоденному використанні. До найкорисніших рішень у 2026 році потрапили застосунки, орієнтовані на практичні побутові завдання.

Blip для передавання файлів

Першим у списку названо Blip — сервіс для передавання файлів між Android, iOS, Mac і Windows. Застосунок підтримує фото, відео та інші файли без обмежень за форматом і без стиснення, а передавання відбувається напряму між пристроями без використання хмарного сервера.

Blip має понад 500 тисяч завантажень у Google Play. Це рішення для тих, хто хоче обмінюватися файлами між різними платформами без додаткових носіїв і сторонніх сервісів.

BitWarden для керування паролями

До переліку також увійшов BitWarden як інструмент для керування паролями. Присутній безплатний тариф із підтримкою необмеженої кількості пристроїв і синхронізації, а також відкрита архітектуру сервіса.

BitWarden використовує AES-256 і наскрізне шифрування, а кількість завантажень у Google Play перевищує 5 мільйонів. Застосунок може зберігати дані доступу на різних пристроях без обмежень у межах безплатного плану.

AnyList для списків покупок

Ще одним застосунком у добірці став AnyList, який позиціюється не лише як список покупок, а як інструмент для планування харчування. Сервіс дозволяє імпортувати рецепти, додавати інгредієнти до списків, планувати меню через календар і відстежувати ціни.

У Google Play застосунок має понад 1 мільйон завантажень і рейтинг 4,8 із 5. Сервіс можна використовувати не тільки для продуктів, а й для інших особистих списків.

Poweramp для прослуховування музики

Для прослуховування музики без прив'язки до стримінгових платформ рекомендується Poweramp. Він підтримує велику кількість аудіоформатів, має можливості тонкого налаштування звуку, офлайн-бібліотеку та гнучкий інтерфейс.

Застосунок працює з 2010 року, а його рейтинг сформовано на основі більш ніж мільйона відгуків користувачів. Базова версія є безплатною, але для відкриття всіх функцій потрібна оплата.

Sleep as Android для контролю сну

П'ятим сервісом названо Sleep as Android — застосунок із функціями "розумного" будильника та відстеження циклів сну. Програма намагається будити користувача у легшій фазі сну, а також підтримує безконтактне sonar-відстеження, нагадування про час сну та додаткові сценарії для вимкнення будильника.

Застосунок має понад 10 мільйонів завантажень у Play Store та середню оцінку 4,5. Це сервіс для тих, хто хоче краще контролювати режим відпочинку.

Можливості Android-смартфона значною мірою залежать від того, які сервіси встановлені на пристрої. Окрім стандартних функцій системи, користувачі часто додають окремі застосунки.

Ще одна поширена проблема — майже заповнене сховище. Коли вільного місця залишається дуже мало, система починає працювати повільніше.