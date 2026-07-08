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Головна Технології ТОП-3 застосунки, які потрібно встановити на кожен смартфон

ТОП-3 застосунки, які потрібно встановити на кожен смартфон

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 16:32
Телефон справді стане розумним: 3 застосунки, які варто встановити
Застосунки на смартфоні та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може бути корисним не лише для дзвінків, повідомлень і соцмереж. Деякі додаткові застосунки допомагають краще стежити за батареєю, зручніше керувати фото та швидше знаходити інформацію.

Про застосунки, які варто встановити на смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ITsider.

AccuBattery

AccuBattery працює як цифровий помічник для акумулятора смартфона.

Після встановлення застосунок дозволяє відстежувати цикли заряджання з моменту інсталяції. Програма допомагає краще зрозуміти, як зарядні звички впливають на стан батареї.

Також AccuBattery дає поради, які можуть допомогти продовжити термін служби акумулятора. Такий застосунок може бути корисним для тих, хто хоче довше зберегти продуктивність телефона.

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Simple Gallery

Simple Gallery — це застосунок для перегляду та керування фото й відео.

Він має простий, але функціональний інтерфейс і робить акцент на приватності користувача. Відкритий вихідний код забезпечує прозору роботу програми.

Водночас відсутність реклами та збору персональних даних робить Simple Gallery безпечним варіантом для тих, хто цінує конфіденційність.

Perplexity

Perplexity пропонує інший підхід до інтернет-пошуку.

Замість перегляду десятків сайтів користувач отримує короткі відповіді, сформовані за допомогою ШІ. До відповідей додаються активні посилання на джерела.

Застосунок працює не лише з текстовими запитами. У ньому можна використовувати голосовий пошук або камеру, щоб знаходити об'єкти чи перекладати написи. Для користувачів, які втомилися від звичайного Google, Perplexity може стати корисною альтернативою.

Раніше Новини.LIVE писали, що колись після купівлі нового Android-смартфона доводилося одразу встановлювати цілий набір "обов'язкових" програм. Тепер багато з них стали зайвими, адже система та вбудовані застосунки вже вміють виконувати ті самі завдання без додаткового софту.

Також Новини.LIVE розповідали, що заміна одного застосунку на Android може змінити відчуття від смартфона без скидання налаштувань і втручання в систему. Йдеться про Nova Launcher — лаунчер, який оновлює домашній екран і може зробити телефон візуально швидшим.

застосунки для Android-смартфона функції смартфона Android-смартфон
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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