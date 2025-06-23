Телефон повільно працює — як швидко та просто розвантажити його

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Більшість із нас звикла тримати телефон увімкненим цілодобово, навіть не замислюючись про кнопку перезапуску. Водночас саме коротке перезавантаження раз на кілька днів допомагає "освіжити" систему, підвищити продуктивність і зменшити зношення батареї.

Про це пише УНІАН.

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Як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Смартфони працюють за тим самим принципом, що й комп'ютери: десятки процесів і застосунків постійно навантажують оперативну пам'ять, а фонові завдання забирають ресурси. Коли ви перезапускаєте пристрій, усі ці процеси зупиняються й запускаються з нуля, тож система позбувається "сміття" в оперативній пам'яті, виправляє дрібні збої та знову розподіляє відеопам'ять, потрібну графічному ядру. У підсумку застосунки відкриваються швидше, а ризик зависань, перегріву чи проблем із камерою та бездротовими модулями зменшується.

Перезавантаження — перше, що варто зробити, коли телефон починає "гальмувати", не бачить SIM-картку чи відмовляється під'єднуватися до Wi-Fi. І хоча і iOS, і Android проєктуються так, щоб вони працювали стабільно без частих рестартів, саме моделі на Android через різноманіття оболонок стикаються з дрібними багами частіше. Тому багато виробників, зокрема Samsung, пропонують увімкнути автоматичне перезавантаження за розкладом — це займає кілька секунд у налаштуваннях.

Фахівці радять робити перезавантаження щонайменше раз на тиждень: цього достатньо, щоб скидати накопичені в ОЗП дані й "розвантажувати" систему. Щодо вибору між перезавантаженням і повним вимкненням — для звичайного користувача різниці майже немає. Дайте пристрою перепочити хоча б на кілька хвилин, і він знову працюватиме помітно швидше, не скорочуючи при цьому ресурси акумулятора.

Нагадаємо, роз'єм для карт пам'яті ще донедавна був стандартом навіть у флагманських смартфонах. Проте сьогодні його майже повністю прибрали — з міркувань швидкодії, захисту від вологи та збільшення внутрішнього сховища.

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