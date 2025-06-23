Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Ця проста дія змусить працювати телефон набагато швидше

Ця проста дія змусить працювати телефон набагато швидше

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 16:12
Телефон повільно працює — як швидко та просто розвантажити його
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Ключові моменти Як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Більшість із нас звикла тримати телефон увімкненим цілодобово, навіть не замислюючись про кнопку перезапуску. Водночас саме коротке перезавантаження раз на кілька днів допомагає "освіжити" систему, підвищити продуктивність і зменшити зношення батареї.

Про це пише УНІАН.

Реклама
Читайте також:

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Смартфони працюють за тим самим принципом, що й комп'ютери: десятки процесів і застосунків постійно навантажують оперативну пам'ять, а фонові завдання забирають ресурси. Коли ви перезапускаєте пристрій, усі ці процеси зупиняються й запускаються з нуля, тож система позбувається "сміття" в оперативній пам'яті, виправляє дрібні збої та знову розподіляє відеопам'ять, потрібну графічному ядру. У підсумку застосунки відкриваються швидше, а ризик зависань, перегріву чи проблем із камерою та бездротовими модулями зменшується.

Перезавантаження — перше, що варто зробити, коли телефон починає "гальмувати", не бачить SIM-картку чи відмовляється під'єднуватися до Wi-Fi. І хоча і iOS, і Android проєктуються так, щоб вони працювали стабільно без частих рестартів, саме моделі на Android через різноманіття оболонок стикаються з дрібними багами частіше. Тому багато виробників, зокрема Samsung, пропонують увімкнути автоматичне перезавантаження за розкладом — це займає кілька секунд у налаштуваннях.

Фахівці радять робити перезавантаження щонайменше раз на тиждень: цього достатньо, щоб скидати накопичені в ОЗП дані й "розвантажувати" систему. Щодо вибору між перезавантаженням і повним вимкненням — для звичайного користувача різниці майже немає. Дайте пристрою перепочити хоча б на кілька хвилин, і він знову працюватиме помітно швидше, не скорочуючи при цьому ресурси акумулятора.

Нагадаємо, роз'єм для карт пам'яті ще донедавна був стандартом навіть у флагманських смартфонах. Проте сьогодні його майже повністю прибрали — з міркувань швидкодії, захисту від вологи та збільшення внутрішнього сховища.

Також ми писали, що роз'єм для зарядки є одним із найвразливіших компонентів сучасного смартфона. Навіть незначне забруднення може спричинити проблеми з підключенням кабелю. Щоб уникнути пошкоджень, важливо дотримуватись простих правил очищення.

Android телефони iPhone смартфон iOS корисні поради
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації