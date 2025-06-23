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Это простое действие заставит работать телефон намного быстрее

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 16:12
Телефон медленно работает — как быстро и просто разгрузить его
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Ключові моменти Как часто нужно перезагружать смартфон

Большинство из нас привыкло держать телефон включенным круглосуточно, даже не задумываясь о кнопке перезапуска. В то же время именно короткая перезагрузка раз в несколько дней помогает "освежить" систему, повысить производительность и уменьшить износ батареи.

Об этом пишет УНИАН.

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Как часто нужно перезагружать смартфон

Смартфоны работают по тому же принципу, что и компьютеры: десятки процессов и приложений постоянно нагружают оперативную память, а фоновые задачи забирают ресурсы. Когда вы перезапускаете устройство, все эти процессы останавливаются и запускаются с нуля, поэтому система избавляется от "мусора" в оперативной памяти, исправляет мелкие сбои и снова распределяет видеопамять, необходимую графическому ядру. В итоге приложения открываются быстрее, а риск зависаний, перегрева или проблем с камерой и беспроводными модулями уменьшается.

Перезагрузка — первое, что стоит сделать, когда телефон начинает "тормозить", не видит SIM-карту или отказывается подключаться к Wi-Fi. И хотя и iOS, и Android проектируются так, чтобы они работали стабильно без частых рестартов, именно модели на Android из-за многообразия оболочек сталкиваются с мелкими багами чаще. Поэтому многие производители, в частности Samsung, предлагают включить автоматическую перезагрузку по расписанию — это занимает несколько секунд в настройках.

Специалисты советуют делать перезагрузку минимум раз в неделю: этого достаточно, чтобы сбрасывать накопленные в ОЗУ данные и "разгружать" систему. Что касается выбора между перезагрузкой и полным выключением — для обычного пользователя разницы почти нет. Дайте устройству передохнуть хотя бы на несколько минут, и оно снова будет работать заметно быстрее, не сокращая при этом ресурсы аккумулятора.

Напомним, разъем для карт памяти еще до недавнего времени был стандартом даже во флагманских смартфонах. Однако сегодня его почти полностью убрали — из соображений быстродействия, защиты от влаги и увеличения внутреннего хранилища.

Также мы писали, что разъем для зарядки является одним из самых уязвимых компонентов современного смартфона. Даже незначительное загрязнение может вызвать проблемы с подключением кабеля. Чтобы избежать повреждений, важно соблюдать простые правила очистки.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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