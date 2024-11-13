Смартфон швидко розряджається — як просто заощадити заряд батареї

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Хоча смартфони стали невіднятною частиною нашого життя, проблема швидкого розряду батареї все ще залишається. Батарея прослужить довше за допомогою кількох простих порад.

Про це розповідає Bibliotech.

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Знизьте яскравість екрана

У зв’язку з тим, що надмірно яскравий екран витрачає більше заряду, найкраще встановити середню яскравість.

Те саме стосується й режиму автояскравості, оскільки він не завжди точно може виставити рівень підсвічування екрана, на що витрачає багато енергії.

Вимкніть роботу додатків у фоні

Перевірте програми, які використовують заряд у фоновому режимі, а потім вимкніть їх оновлення в налаштуваннях. Це може зберегти заряд.

Особливо це стає актуальним, коли ви завантажуєте нову версію операційної системи.

Вимкніть GPS, Wi-Fi й Bluetooth

Попри те, що ви не користуєтеся цими функціями, вони все ще споживають енергію.

Якщо ви не користуєтесь навігатором, не виходите в Інтернет або не прослуховуєте музику через бездротові навушники, то краще вимикати ці функції, коли не користуєтеся ними.

Увімкніть режим енергоощадження

Більшість смартфонів мають режим економії енергії, який знижує продуктивність, але дозволяє заощаджувати заряд батареї.

Захистіть батарею від екстремальних температур

Перегрів або переохолодження смартфона знижує місткість і тривалість роботи акумулятора.

Нагадаємо, функціонал сучасних смартфонів чудовий, але деякі функції можуть уповільнити роботу та тривалість зарядки. Відключення деяких з них зробить телефон швидшим і ефективнішим.

Також ми писали, що використання мобільного телефону визначає оптимальний рівень заряду батареї. Більшість користувачів знають, що заряджати смартфони від 80 до 100% на день є нормальним. У деяких випадках акумулятор можна заряджати лише до 50%.