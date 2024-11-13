Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Эти 5 советов продлят срок службы батареи вашего смартфона arrow

Эти 5 советов продлят срок службы батареи вашего смартфона

13 ноября 2024 09:45
Владимир Мололкин - редактор
Смартфон быстро разряжается — как просто сэкономить заряд батареи
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Хотя смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, проблема быстрого разряда батареи все еще остается. Батарея прослужит дольше с помощью нескольких простых советов.

Об этом рассказывает Bibliotech.

Читайте также:

Снизьте яркость экрана

В связи с тем, что чрезмерно яркий экран тратит больше заряда, лучше всего установить среднюю яркость.

То же касается и режима автояркости, поскольку он не всегда точно может выставить уровень подсветки экрана, на что тратит много энергии.

Выключите работу приложений в фоне

Проверьте приложения, которые используют заряд в фоновом режиме, а затем отключите их обновления в настройках.

Особенно это становится актуальным, когда вы загружаете новую версию операционной системы.

Выключите GPS, Wi-Fi и Bluetooth

Несмотря на то, что вы не пользуетесь этими функциями, они все еще потребляют энергию.

Если вы не пользуетесь навигатором, не выходите в Интернет или не прослушиваете музыку через беспроводные наушники, то лучше выключать эти функции, если не пользуетесь ими.

Включите режим энергосбережения

Большинство смартфонов имеют режим экономии энергии, снижающий производительность, но позволяющий экономить заряд батареи.

Защитите батарею от экстремальных температур

Перегрев или переохлаждение смартфона снижает емкость и продолжительность работы аккумулятора.

Напомним, функционал современных смартфонов отличный, но некоторые функции могут замедлить работу и продолжительность зарядки. Отключение некоторых из них сделает телефон быстрее и эффективнее.

Кроме того, мы писали, что использование мобильного телефона определяет оптимальный уровень заряда батареи. Большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны от 80 до 100% в день является нормальным. В некоторых случаях аккумулятор можно заряжать только до 50%.

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:00 Выплаты для ВПЛ в Одессе — как получить разовую денежную помощь

10:51 В Украине некоторые области засыпало снегом — фото, видео

10:51 Маленькая одесситка обокрала магазин на 2 тысячи — решение суда

10:49 Россияне пытаются создать новую бригаду в Крыму, — АТЕШ

10:25 Лунина и Винисиуса Реал выставит на трансферный рынок

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

10:25 Бонус к отпуску — кто может получить деньги на оздоровление

10:24 В Харькове мужчина избивал и обворовывал прохожих — решение суда

10:21 Одесский порт купил элитные авто у брата одиозного бизнесмена

10:20 Франция и Британия давят на США для ударов вглубь РФ, — Кузан

10:19 Финляндия передаст Украине гумпомощь на сумму 77 тыс. евро

11:00 Выплаты для ВПЛ в Одессе — как получить разовую денежную помощь

10:51 В Украине некоторые области засыпало снегом — фото, видео

10:51 Маленькая одесситка обокрала магазин на 2 тысячи — решение суда

10:49 Россияне пытаются создать новую бригаду в Крыму, — АТЕШ

10:25 Лунина и Винисиуса Реал выставит на трансферный рынок

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

10:25 Бонус к отпуску — кто может получить деньги на оздоровление

10:24 В Харькове мужчина избивал и обворовывал прохожих — решение суда

10:21 Одесский порт купил элитные авто у брата одиозного бизнесмена

10:20 Франция и Британия давят на США для ударов вглубь РФ, — Кузан

10:19 Финляндия передаст Украине гумпомощь на сумму 77 тыс. евро

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком