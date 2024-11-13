Смартфон быстро разряжается — как просто сэкономить заряд батареи

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Хотя смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, проблема быстрого разряда батареи все еще остается. Батарея прослужит дольше с помощью нескольких простых советов.

Об этом рассказывает Bibliotech.

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Снизьте яркость экрана

В связи с тем, что чрезмерно яркий экран тратит больше заряда, лучше всего установить среднюю яркость.

То же касается и режима автояркости, поскольку он не всегда точно может выставить уровень подсветки экрана, на что тратит много энергии.

Выключите работу приложений в фоне

Проверьте приложения, которые используют заряд в фоновом режиме, а затем отключите их обновления в настройках.

Особенно это становится актуальным, когда вы загружаете новую версию операционной системы.

Выключите GPS, Wi-Fi и Bluetooth

Несмотря на то, что вы не пользуетесь этими функциями, они все еще потребляют энергию.

Если вы не пользуетесь навигатором, не выходите в Интернет или не прослушиваете музыку через беспроводные наушники, то лучше выключать эти функции, если не пользуетесь ими.

Включите режим энергосбережения

Большинство смартфонов имеют режим экономии энергии, снижающий производительность, но позволяющий экономить заряд батареи.

Защитите батарею от экстремальных температур

Перегрев или переохлаждение смартфона снижает емкость и продолжительность работы аккумулятора.

Напомним, функционал современных смартфонов отличный, но некоторые функции могут замедлить работу и продолжительность зарядки. Отключение некоторых из них сделает телефон быстрее и эффективнее.

Кроме того, мы писали, что использование мобильного телефона определяет оптимальный уровень заряда батареи. Большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны от 80 до 100% в день является нормальным. В некоторых случаях аккумулятор можно заряжать только до 50%.