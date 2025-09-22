Замість T1 — Trump Mobile продає відновлені iPhone і Samsung за завищеними цінами

Мобільний телефон Trump T1 Phone. Фото: кадр з відео/YouTube

Trump Mobile поки не випустив свій флагманський T1 Phone, натомість почав продавати відновлені iPhone та Samsung Galaxy з помітними націнками. На тлі ринкових цін такі пропозиції мають невигідний вигляд — краще купувати напряму в Apple або у відомих продавців.

Чому замість T1 у продажу відновлені смартфони Apple і Samsung

Обіцяний як "Proudly American" і прикрашений золотими елементами T1 Phone спершу анонсували до вересня, але після відмови від маркування "Made in America" терміни змістили на "пізніше цього року". Компанія продовжує експериментувати з дизайнами, тож конкретної дати немає.

На сайті Trump Mobile з'явилися відновлені моделі iPhone 15, iPhone 14, Samsung Galaxy S24 і Galaxy S23 — жодна з них не виробляється у США. Ціни коливаються від 369 доларів за Galaxy S23 до 629 доларів за iPhone 15, дві інші моделі — між цими значеннями.

Відновленний iPhone на сайті Trump Mobile. Фото: Android Authority

Відновленний смартфон Samsung на сайті Trump Mobile. Фото: Android Authority 1 / 2



Усі чотири моделі відчутно переоцінені. Для прикладу, iPhone 15 у Trump Mobile коштує на 100 дорожче доларів, ніж офіційно відновлений iPhone у магазині Apple, а iPhone 14 — на 40 доларів дорожче. На фоні офіційних refurbished-цін Samsung пропозиції Trump Mobile можуть мати привабливіший вигляд й викликати сумнів, чи йдеться не про нові пристрої. Однак на платформах на кшталт Swappa, eBay або в Amazon Renewed відновлені iPhone та Galaxy часто продаються істотно дешевше.

Купівля напряму в Apple має очевидний плюс: офіційні комплектувальні й річна гарантія, як у нового iPhone. У Trump Mobile таких гарантій немає.

Щодо "включеного" місяцю зв'язку заявлено, що в фіксовану плату за апарат входить і перший місяць підписки за 47,45 долара. Водночас формулювання нечіткі, а документів із чіткими умовами немає — достеменно з'ясувати можна лише телефоном у службі підтримки.

Навіть з урахуванням можливого включення першого місяця зв'язку, фінансово привабливими виглядають хіба що окремі моделі, як-от iPhone 14. Та через брак прозорої інформації про гарантію найкраще утриматися від купівлі у Trump Mobile.

Нагадаємо, Trump Organization презентувала свій перший смартфон під назвою T1, зробивши акцент на тому, що його вироблятимуть у США. Водночас експерти індустрії сумніваються у цих заявах, адже дизайн апарата нагадує продукти китайських ODM-компаній, і саме там, найімовірніше, відбуватиметься складання.

Також ми писали, що Trump T1 Phone рекламували як приклад "золотої" американської якості, але на практиці він пропонує доволі пересічні характеристики й викликає питання щодо походження. Для тих, хто розглядає смартфони у сегменті до 500 доларів, існують перевірені моделі конкурентів — вони вигідніші за продуктивністю, оснащенням і вже мають позитивну репутацію серед користувачів.