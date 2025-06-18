Смартфон Trump T1 не зовсім "made in USA" — що приховує організація Трампа

Смартфон Дональда Трампа T1. Фото: Trump Mobile

Trump Organization презентувала свій перший смартфон T1 і наголосила, що апарат виготовлятимуть у США. Однак галузеві експерти переконані, що пристрій спроєктований і, найімовірніше, збиратиметься китайським контрактним виробником.

Про це пише CNBC.

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У понеділок, 16 червня, компанія, що належить президентові США Дональду Трампу, анонсувала золотистий T1 із рекомендованою ціною 499 доларів на базі Android. Попри обіцянку "made in USA", віцепрезидент дослідницької фірми IDC Франсіско Хероніму зазначає, що повноцінно розробити й налагодити складання смартфона всередині країни практично неможливо: дизайн і виробництво, імовірно, замовлені в китайського ODM-партнера. Подібної думки дотримуються аналітики Counterpoint Research Блейк Пржесміцкі та Джефф Філдхак, які нагадують, що Сполучені Штати не мають достатніх потужностей для масової збірки телефонів.

Питання локалізації виробництва загострилося після того, як Трамп пригрозив митами на імпортовані гаджети й неодноразово закликав Apple перенести випуск iPhone до США. Та фахівці підкреслюють, що навіть часткове виробництво в Америці неминуче потребує компонентів з усього світу, що підвищить собівартість і затягне запуск на роки.

Для 6,8-дюймового екрана AMOLED, задекларованого в T1, панелі постачаються здебільшого південнокорейськими Samsung чи LG, а також китайською BOE. Чипсет у ціновому сегменті 499 доларів, вірогідно, забезпечить тайванська MediaTek, а використання платформи Qualcomm означатиме таке ж виготовлення на Тайвані.

Заявлений 50-мегапіксельний модуль передбачає сенсор Sony — лідера цього ринку. Оперативна та флешпам'ять теоретично може базуватися на технологіях американської Micron, утім постачати її здатні й Samsung, чи інші азійські виробники.

Нагадаємо, навіть заможні користувачі дедалі частіше повертаються до кнопкових телефонів. Не через ціну чи ностальгію, а заради цифрового спокою та контролю над особистим простором.

Також ми писали, що сучасне захисне скло стало настільки стійким, що плівки на екрані для багатьох нових моделей смартфонів більше не є обов'язковістю. Зараз придбання додаткового захисту для екрана вважається марною тратою грошей.