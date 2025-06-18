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Первый "американский" смартфон будет производиться в Китае

18 июня 2025 11:12
Владимир Мололкин - редактор
Смартфон Trump T1 не совсем "made in USA" — что скрывает организация Трампа
Смартфон Дональда Трампа T1. Фото: Trump Mobile
Владимир Мололкин - редактор

Trump Organization представила свой первый смартфон T1 и подчеркнула, что аппарат будут производить в США. Однако отраслевые эксперты убеждены, что устройство спроектировано и, скорее всего, будет собираться китайским контрактным производителем.

Об этом пишет CNBC.

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В понедельник, 16 июня, компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, анонсировала золотистый T1 с рекомендованной ценой 499 долларов на базе Android. Несмотря на обещание "made in USA", вице-президент исследовательской фирмы IDC Франсиско Херониму отмечает, что полноценно разработать и наладить сборку смартфона внутри страны практически невозможно: дизайн и производство, вероятно, заказаны у китайского ODM-партнера. Подобного мнения придерживаются аналитики Counterpoint Research Блейк Пржесмицки и Джефф Филдхак, которые напоминают, что Соединенные Штаты не имеют достаточных мощностей для массовой сборки телефонов.

Вопрос локализации производства обострился после того, как Трамп пригрозил пошлинами на импортируемые гаджеты и неоднократно призывал Apple перенести выпуск iPhone в США. Но специалисты подчеркивают, что даже частичное производство в Америке неизбежно потребует компонентов со всего мира, что повысит себестоимость и затянет запуск на годы.

Для 6,8-дюймового экрана AMOLED, задекларированного в T1, панели поставляются в основном южнокорейскими Samsung или LG, а также китайской BOE. Чипсет в ценовом сегменте 499 долларов, вероятно, обеспечит тайваньская MediaTek, а использование платформы Qualcomm будет означать такое же изготовление на Тайване.

Заявленный 50-мегапиксельный модуль предусматривает сенсор Sony — лидера этого рынка. Оперативная и флеш-память теоретически может базироваться на технологиях американской Micron, впрочем, поставлять ее способны и Samsung, или другие азиатские производители.

Напомним, даже состоятельные пользователи все чаще возвращаются к кнопочным телефонам. Не из-за цены или ностальгии, а ради цифрового спокойствия и контроля над личным пространством.

Также мы писали, что современное защитное стекло стало настолько устойчивым, что пленки на экране для многих новых моделей смартфонов больше не является обязательным. Сейчас приобретение дополнительной защиты для экрана считается пустой тратой денег.

США Китай Дональд Трамп телефоны технологии смартфон
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