Смартфон Трампа показали на новому рендері — він викликав підозри

Смартфон Trump T1 Phone. Фото: Trump Mobile

Trump Mobile опублікувала в соцмережах новий рендер смартфона T1, пообіцявши, що "очікування майже скінчилося". Водночас зображення викликало сумніви: воно надто схоже на лінійку Samsung Galaxy Ultra й може бути поспіхом зробленим фотошопом.

Про це пише PCMag.

Реклама

Читайте також:

Що показує рендер і чому виникли підозри

Trump Mobile — оператор, що ліцензує ім'я президента, — виклав новий кадр T1 у вівторок, 19 серпня. На ньому задній блок камер замінено з трьох модулів на чотири або навіть п'ять, а сам корпус має ширший за першу версію вигляд пристрою, яку компанія демонструвала в червні. Попри хайп у соцмережах, головний сайт Trump Mobile досі показує старий дизайн і не оновлений новим рендером.

🚨 The wait is almost over!



The T1 Phone is powerful, sleek, and built with the features you need most.



🔥 Preorder today & be among the first to experience it.



👉 https://t.co/TjGv5Gz4AA pic.twitter.com/DM8eGim1NS — Trump Mobile (@TrumpMobile) August 19, 2025

На тлі ажіотажу з'явилося ще одне спостереження: силует і розташування камер на зображенні дуже нагадують Samsung Galaxy S24/S25 Ultra. Ремонтний ресурс iFixit звернув увагу, що T1 має майже ідентичний вигляд чохлу Spigen для Galaxy S25 Ultra. На рендері навіть видно логотип Spigen унизу корпусу.

"Компонування камер повністю збігається з S24/S25 Ultra. Наш найкращий здогад — це стокове фото S24/S25 Ultra в прозорому чохлі Spigen Thin Fit, на яке наклали колір і логотипи", — повідомили в iFixit.

Щоб підкреслити схожість, iFixit створила GIF-порівняння.

Смартфон Trump T1 Phone майже повністю ідентичний Samsung Galaxy S25 Ultra. Відео: iFixit

Скепсис довкола T1 існує з моменту, коли компанія заявила, що смартфон буде "Proudly Made in America" — амбітна обіцянка, яку повністю ще ніхто в індустрії не реалізував. Після хвилі критики формулювання на промосторінці тихо змінили: тепер там ідеться, що пристрій "буде створено тут, у США, за участі американських рук".

"Телефони T1 з гордістю виробляються в Америці. Припущення про протилежне — неточні. Ми з нетерпінням чекаємо на запуск пізніше цього року, а поки що будь-хто може перейти на Trump Mobile зі своїм поточним телефоном на trumpmobile.com", — заявила компанія у коментарі PCMag, попри зміну формулювань на сайті.

З термінами запуску також не все однозначно. У пресрелізі спершу йшлося про вихід у серпні, тоді як на сайті паралельно фігурував вересневий реліз, нині згадки про вересень прибрали. На інших промокадрах Trump Mobile навіть використовувала iPhone 16 Pro, прихований у золотистому чохлі з написом Trump.

Видавання iPhone 16 Pro за Trump T1 Phone. Фото: Facebook/Trump Mobile

На сайті ціна на пристрій становить 499 доларів.

Нагадаємо, новий Trump T1 Phone рекламують як приклад "золотої" американської якості, але в реальності він має пересічні характеристики та сумнівне походження. Якщо ви шукаєте смартфон до 500 доларів, варто звернути увагу на перевірені альтернативи — вони стабільніші за ключовими параметрами й уже зарекомендували себе на ринку.

Також ми писали, що Google представила серію Pixel 10 із покращеннями Gemini, які підказують корисну інформацію саме тоді, коли вона потрібна. Ключова функція Magic Cue працює напряму на пристрої та швидко дістає релевантні дані з ваших сервісів, допомагаючи у повсякденних завданнях.