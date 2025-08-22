Видео
Смартфон Трампа показали на новом рендере — что с ним не так

Смартфон Трампа показали на новом рендере — что с ним не так

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:34
Смартфон Трампа показали на новом рендере — он вызвал подозрения
Смартфон Trump T1 Phone. Фото: Trump Mobile

Trump Mobile опубликовала в соцсетях новый рендер смартфона T1, пообещав, что "ожидание почти закончилось". В то же время изображение вызвало сомнения: оно слишком похоже на линейку Samsung Galaxy Ultra и может быть наспех сделанным фотошопом.

Об этом пишет PCMag.

Читайте также:

Что показывает рендер и почему возникли подозрения

Trump Mobile — оператор, лицензирующий имя президента, — выложил новый кадр T1 во вторник, 19 августа. На нем задний блок камер заменен с трех модулей на четыре или даже пять, а сам корпус имеет более широкий вид, чем первая версия устройства, которую компания демонстрировала в июне. Несмотря на хайп в соцсетях, главный сайт Trump Mobile до сих пор показывает старый дизайн и не обновлен новым рендером.

На фоне ажиотажа появилось еще одно наблюдение: силуэт и расположение камер на картинке очень напоминают Samsung Galaxy S24/S25 Ultra. Ремонтный ресурс iFixit обратил внимание, что T1 имеет почти идентичный вид чехла Spigen для Galaxy S25 Ultra. На рендере даже виден логотип Spigen внизу корпуса.

"Компоновка камер полностью совпадает с S24/S25 Ultra. Наша лучшая догадка это стоковое фото S24/S25 Ultra в прозрачном чехле Spigen Thin Fit, на которое наложили цвет и логотипы", — сообщили в iFixit.

Чтобы подчеркнуть сходство, iFixit создала GIF-сравнение.

Смартфон Trump T1 Phone
Смартфон Trump T1 Phone почти полностью идентичен Samsung Galaxy S25 Ultra. Видео: iFixit

Скепсис вокруг T1 существует с момента, когда компания заявила, что смартфон будет "Proudly Made in America" — амбициозное обещание, которое полностью еще никто в индустрии не реализовал. После волны критики формулировку на промо-странице тихо изменили: теперь там говорится, что устройство "будет создано здесь, в США, с участием американских рук".

"Телефоны T1 с гордостью производятся в Америке. Предположения об обратном неточны. Мы с нетерпением ждем запуска позже в этом году, а пока что любой может перейти на Trump Mobile со своим текущим телефоном на trumpmobile.com", — заявила компания в комментарии PCMag, несмотря на изменение формулировок на сайте.

Со сроками запуска также не все однозначно. В пресс-релизе сначала говорилось о выходе в августе, тогда как на сайте параллельно фигурировал сентябрьский релиз, сейчас упоминания о сентябре убрали. На других промокадрах Trump Mobile даже использовала iPhone 16 Pro, скрытый в золотистом чехле с надписью Trump.

iPhone 16 Pro как смартфон Трампа
Выдача iPhone 16 Pro за Trump T1 Phone. Фото: Facebook/Trump Mobile

На сайте цена на устройство составляет 499 долларов.

Напомним, новый Trump T1 Phone рекламируют как пример "золотого" американского качества, но в реальности он имеет заурядные характеристики и сомнительное происхождение. Если вы ищете смартфон до 500 долларов, стоит обратить внимание на проверенные альтернативы — они более стабильные по ключевым параметрам и уже зарекомендовали себя на рынке.

Также мы писали, что Google представила серию Pixel 10 с улучшениями Gemini, которые подсказывают полезную информацию именно тогда, когда она нужна. Ключевая функция Magic Cue работает напрямую на устройстве и быстро достает релевантные данные из ваших сервисов, помогая в повседневных задачах.

США Дональд Трамп телефоны смартфон Trump T1 Phone
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
